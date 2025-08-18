النصر الأكثر استفادة من الدعم.. تصريحات نارية من سعود الصرامي

أثار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي موجة من الجدل بتصريحاته الحادة حول أداء أندية الدرجة الأولى، وخاصةً ناديي النصر والاتحاد، في ظل تحركات الانتقالات الصيفية المرتقبة، معتبرًا أن بعض القرارات تعكس "إفلاسًا إداريًّا وفنيًّا".

أخبار ذات علاقة رغم إجراء القرعة.. ما حقيقة مشاركة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

وخلال تصريحات تليفزيونية، انتقد الصرامي المفاوضات الجارية بين النصر واللاعب عبدالله مادو، واصفًا إياها بـ"الخطوة الخاطئة"، مؤكدًا أن النادي بحاجة إلى إعادة هيكلة إستراتيجيته والاعتماد على المواهب الشابة بدلًا من اللجوء إلى الحلول قصيرة المدى.

وأضاف: "إذا كان النصر يفاوض عبدالله مادو، فهذا إفلاس إداري وفني".

وتابع: "الاتحاد أيضًا عليه أن يركز على تعزيز صفوفه بالشباب مثل محمد الشويرخ ونواف الغليميش، بدلًا من البحث عن أسماء لا تلبي الاحتياجات الحقيقية".

أخبار ذات علاقة بعد السوبر.. جيسوس يحدد أهم أولويات ميركاتو النصر السعودي

كما أشار الصرامي إلى الأزمات التي يعانيها الاتحاد، خاصةً في حراسة المرمى وخط الدفاع، معتبرًا أن التخطيط الحالي بعيد عن معالجة الثغرات الفعلية.

وفي تصريح صادم، وجه الصرامي رسالة واضحة قائلًا: "لا تتوقعوا مني أن أدافع عن النصر أو أهاجم الهلال، أنا إعلامي وأقولها بالفم المليان: نادي النصر هو الأكثر استفادة من الدعم".

يذكر أن المواجهة المرتقبة بين النصر والاتحاد ستُقام مساء الثلاثاء المقبل، في مباراة يتطلع فيها الطرفان لإثبات تفوقهما بعد جدل الانتقالات الأخير.