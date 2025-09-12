الاتحاد يجتاز الفتح ويتصدر مؤقتا الدوري السعودي (فيديو)

انفرد نادي الاتحاد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين مؤقتا بعدما أحبط انتفاضة نادي الفتح في مباراة الجولة الثانية اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وحقق فريق المدرب لوران بلان في غياب نجمه الأول كريم بنزيما فوزا لم يكن سهلا بالمرة (4 ـ 2) في مباراة كانت غزيرة الأهداف وشهدت رفع بطاقتين حمراوين بالتساوي بين الفريقين.

ودخل الاتحاد المباراة بقوة وأحرز نجمه الجزائري حسام عوار الهدف الأول بعد تمريرة من ديابي تلاعب في أعقابها بالدفاع قبل أن يهز الشباك في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وأعاد الأرجنتيني ماتياس فارغاس المباراة إلى نقطة البداية بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 32 ليجعل النتيجة (1 ـ 1).

وتألق ستيفن بيرغوين في الدقيقة 35 محرزا الهدف الثاني للاتحاد بعد عمل كبير من الفرنسي موسى ديابي الذي تألق بشكل لافت في الشوط الأول.

وظهر بيرغوين من جديد ليحرز الهدف الشخصي الثاني في رصيده والثالث للاتحاد في الدقيقة 39 منهيا الشوط (3 ـ 1) في حين تلقى الفتح ضربة أخرى بعد أن أنهى الشوط بنقص عددي إثر طرد لاعبه مراد باتنة في الدقيقة 45.

وتلقى الاتحاد بدوره ضربة موجعة عندما رفع الحكم بطاقة الطرد في وجه الحارس رايكوفيتش بعد تدخل عنيف على مهاجم الفتح في الدقيقة 69 ليتساوى الفريقان في عدد اللاعبين برصيد 10 لكل منهما.

وأنهى الاتحاد المباراة بصعوبة بعدما سجل الجزائري سفيان بن دبكة هدف تقليص الفارق (3 ـ 2) من ركلة جزاء في الدقيقة 69 لكن مهند الشنقيطي حرر فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90 منهيا طموحات الفتح في العودة في النتيجة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في مباراتين في صدارة الترتيب مؤقتا، بعيدا نقطتين عن الأهلي والاتفاق اللذين تعادلا اليوم ليصل رصيد كل منهما إلى 4 نقاط.

وتستكمل منافسات الدوري السعودي غدا السبت وبعد غد الأحد حيث يصطدم الهلال والقادسية فيما يلعب النصر أمام الخلود.