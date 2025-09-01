"الأهلي ياخد القمة في الآخر".. صدمة عمرو أديب بعد خسارة الزمالك (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة فريق الزمالك من نظيره وادى دجلة، مساء الأحد، على استاد السلام، في إطار الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدا عمرو أديب المعروف بتشجيعه الكبير للزمالك في حالة صدمة بعد خسارة الفريق الأبيض أمام وادي دجلة، خاصة بعدما سخر من خسارة الغريم التقليدي الأهلي أمام بيراميدز، يوم السبت، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة نفسها.

وفجر وادي دجلة، الصاعد من دوري الدرجة الثانية هذا الموسم بعد غياب أربعة مواسم، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه الزمالك 2-1 في ختام مباريات الجولة الخامسة.

وأوقف وادي دجلة انتصارات الزمالك وحرمه من الاستمرار على صدارة الدوري الممتاز بعد أن توقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني بينما رفع وادي دجلة رصيده الى سبع نقاط في المركز العاشر.

وقال عمرو أديب في تصريحات تلفزيونية: "قلبي يقطر دما، وقبل دخولي البرنامج الزمالك كان فائزا بهدف نظيف، ثم فجأة وادي دجلة يحول خسارته لفوز بهدفين مقابل هدف، قلبي كان يشعر بما سيحدث، في أول الموسم نقول الزمالك في القمة والأهلي يتدهور ثم في نهاية الموسم يحدث العكس والزمالك هو من يتدهور والأهلي يأخذ القمة، وأول 3 نقاط في الموسم ذهبوا".

وأضاف: "يا جدعان وادي دجلة يصارع الأهلي في البقاء، وكل سنة يحدث نفس السيناريو، الأهلي يترك لنا الصدارة ثم يحدث بالتصوير البطيء تراجع للزمالك، منكم لله، دائما رافعين لي الضغط ومنكدين عليّ، الزمالك بدأ يبدو أنه بدأ يتدهور".