انتقادات لنادي النصر بعد التعادل مع الفتح في دوري روشن السعودي

وجه عدد من الإعلاميين الرياضيين هجوما عنيفا ضد نادي النصر ومدربه الفرنسي رودي غارسيا بعد التعادل أمس أمام الفتح بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقال الإعلامي محمد العنزي خلال تصريحات تلفزيونية: ‎"المباراة لا تشبه النصر لا من الناحية الفنية ولا من ناحية الأداء، النصر عك كروي والمستوى صادم ولاعبين بدون مستوى، الحالة الفنية مع المدرب خاصة الدفاع".

وأضاف منفعلا: "توجد مشكلة كبيرة للحالة الفنية للمدرب، وأنا لا أرجح الصوت الذي يطالب بإقالة المدرب، هو فقط عنده مشاكل، يوجد كثير من عناصر فريقه خارجين عن المستوى الفني، يجب على المدرب خوض المباريات وهو قادر على المنافسة".