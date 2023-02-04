انتقادات لنادي النصر بعد التعادل مع الفتح في دوري روشن السعودي
وجه عدد من الإعلاميين الرياضيين هجوما عنيفا ضد نادي النصر ومدربه الفرنسي رودي غارسيا بعد التعادل أمس أمام الفتح بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
وقال الإعلامي محمد العنزي خلال تصريحات تلفزيونية: "المباراة لا تشبه النصر لا من الناحية الفنية ولا من ناحية الأداء، النصر عك كروي والمستوى صادم ولاعبين بدون مستوى، الحالة الفنية مع المدرب خاصة الدفاع".
وأضاف منفعلا: "توجد مشكلة كبيرة للحالة الفنية للمدرب، وأنا لا أرجح الصوت الذي يطالب بإقالة المدرب، هو فقط عنده مشاكل، يوجد كثير من عناصر فريقه خارجين عن المستوى الفني، يجب على المدرب خوض المباريات وهو قادر على المنافسة".
وقال الإعلامي خالد أبوغانم: "رأينا انضباطا تكتيكيا رائعا للفتح أمام فوضى تكتيكية لنادي النصر، أقول لإدارة النصر لا تجيبوا لنا أسماء مدربين كبار هاتوا لنا مدربين مغمورين لكن لديهم فكر".
وأضاف: "طريقة لعب غارسيا كلها عبارة عن هجمات مرتدة، هذه الطريقة لم تنجح عدة مرات، يجب أن يكون لديك فكر وتكتيك، رأينا فريق النصر يلعبون باجتهادات فردية، ضايعين".
وتابع: "النصر يتناقل الكرة مرة أو مرتين قبل أن تقطع بعد أن كان النصر يتناقل الكرة أكثر من 45 مرة، الأهداف تأتي بصعوبة، أقول للاعبي النصر استغلوا وجود كريستيانو رونالدو في الفريق".
وتحدث الإعلامي بندر الدبيخي: "ما زال غارسيا يتوهنا بتشكيلته وأخطائه الغريبة في كل مباراة، الفريق كان مكشوفا لفريق الفتح، ودفاع النصر كان مهزوزا، النصر لم يظهر أمام الفتح إلا في آخر الشوط الأول".
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة بعد مرور 15 جولة من الدوري السعودي.