تحت عنوان "يجب أن يرحل"، كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة اتخذ قراره النهائي بشأن لاعبه أنسو فاتي، والذي عاد إلى الفريق في الميركاتو الحالي بعد فترة إعارة في برايتون الإنجليزي.

وكانت بداية أنسو فاتي رائعة مع برشلونة، حيث توقع الجميع بأنه سيكون نجم البارسا الأول، لكنه تعرض لأكثر من إصابة جعلته يبتعد عن مستواه، ويخرج تمامًا الآن من حسابات برشلونة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الاثنين: "هناك حاجة ملحة لدى برشلونة لإخلاء أماكن في الفريق الأول، وفي الوقت نفسه تخفيف كتلة الرواتب، قبل 20 يومًا من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وهذه هي الحال بالنسبة للاعب أنسو فاتي".

وأضاف التقرير: "يمر فاتي بظروف معقدة في السنوات الأخيرة، ومنعته مشاكله الجسدية المتكررة من إظهار موهبته الهائلة، ولم يحقق إعارته الأخيرة إلى برايتون أيضًا التوقعات المأمولة، ولم يلعب سوى دور ثانوي عندما سمح له لياقته البدنية بذلك".

وتابع: "بعد عودته إلى البارسا، وتحت قيادة فليك للفريق، لم يتوقف أنسو عن تكرار أنه عمل بجهد أكثر من أي وقت مضى لإثبات أنه يناسب مشروع برشلونة، ولكن، مجددًا، أعاقته المشاكل الجسدية. بسبب إصابة جديدة في القدم، وهي إصابة دقيقة، لم يثبت أيضًا أنه لائق للمنافسة على أحد الأماكن المرغوبة في خط هجوم برشلونة الجديد".

وأشارت الصحيفة: "يتمتع برشلونة حاليًّا بوفرة في المهاجمين واللاعبين ذوي العقلية الهجومية، من انفجار باو فيكتور، وتوقيع داني أولمو، والوصول المحتمل جدًا لنيكو ويليامز، كل ذلك يجبر النادي بشكل واضح على البحث عن مخرج للاعبي كرة القدم الآخرين الأقل أداءً. وهذه هي حالة أنسو فاتي".

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وأوضحت "سبورت": "لقد نقل ديكو، المدير الرياضي للفريق، بالفعل إلى خورخي مينديز، وكيل أنسو فاتي، أنه يجب عليه استغلال جميع اتصالاته لإيجاد مخرج للاعب، يجب على المهاجم استعادة لياقته البدنية والثقة المفقودة في المواسم الأخيرة، ولكن بعيدًا عن النادي".

فاتي صاحب الـ21 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الماضي في 27 مباراة، وسجل 4 أهداف.