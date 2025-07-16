نجم الزمالك يغادر "جروب اللاعبين" على واتساب

غادر أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري المجموعة الخاصة باللاعبين على تطبيق واتساب، في خطوة تُشير إلى قرب رحيله عن النادي الأبيض.

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وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع إعلان نادي الزمالك في الأيام الماضية إبرامه عدة صفقات رسمية لتعزيز صفوف الفريق، فقد تعاقد النادي مع مهدي سليمان (حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق) لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد الزمالك مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي فاركو، وأخيرًا المهاجم أحمد شريف.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول للزمالك تدريباته ضمن معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، الذي بدأ ظهر يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 27 يوليو الحالي. ويتخلل المعسكر خوض عدة مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد.

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انتقال شلبي إلى البنك الأهلي يقترب

وفقاً لما نقلته قناة "النهار"، فإن مصطفى شلبي يقترب من الانتقال إلى نادي البنك الأهلي.

وأشارت إلى أن شلبي سينتقل للبنك الأهلي، بعد تدخل مباشر من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك الذي نجح في إقناع اللاعب بقبول الصفقة.

وأشارت إلى أن مغادرة شلبي لجروب "واتساب" الخاص بلاعبي الزمالك تمثل إشارة واضحة على اقتراب اكتمال الصفقة، مع توقعات بالإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.