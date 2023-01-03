فيديو وصول كريستيانو رونالدو وعائلته إلى الرياض (شاهد)

ويوم الجمعة الماضي أعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رونالدو سجل 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفًا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.