فيديو وصول كريستيانو رونالدو وعائلته إلى الرياض (شاهد)
وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع عائلته إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم، بعد أيام من إعلان نادي النصر التعاقد معه.
وأكدت الصحيفة أن كريستيانو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.
وسيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، وسط تشديدات أمنية مكثفة، تمهيدًا لتقديمه في مرسول بارك الثلاثاء.
وكان نادي النصر قد كشف موعد حفل كريستيانو رونالدو في ملعبه مرسول بارك.
وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "الحدث المنتظر، حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا غدًا الثلاثاء، جماهيـر النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 19:00 في ساحة النصر مرسول بارك".
ويوم الجمعة الماضي أعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رونالدو سجل 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفًا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.
وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2016 و2017.