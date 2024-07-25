شوهد نجم كرة القدم كيليان مبابي، وهو يشعر بالراحة، وهو يمسك بيد عارضة الأزياء داني جريس ألميدا في مدينة ميامي، وذلك بعد أيام قليلة من توقيعه لنادي ريال مدريد.

ريال مدريد يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لبدء جولته التحضيرية للموسم الجديد، ولكن مبابي يوجَد في البلد نفسه، ولكن لسبب مختلف تمامًا.

ونقلت مجلة "Page Six" عن مصادر، بأن مبابي شوهد في عدة أماكن في مدينة ميامي الأمريكية، مع عارضة الأزياء داني جريس ألميدا، حيث لعبا البولينج في "Lucky Strike".

وأضافت: "وبعد ذلك توجها إلى ملهى "LIV" الليلي، وبعدها خرجا للعشاء في مطعم "Kiki on the River"، وكان ذلك خلال الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح منذ متى كان الثنائي يلتقيان، شاركت ألميدا مقطع فيديو على منصة "إنستغرام"، من إحدى مباريات باريس سان جيرمان للمهاجم في أبريل، وكان جالسًا في قسمه.

وقالت ألميدا لمجلة "Page Six": "أنا شخصيًّا لا أرغب في التعليق على حالتنا في هذا الوقت".

ولم يرد مبابي أيضًا على سؤال من المجلة حول ارتباطه بعارضة الأزياء.

وكان مبابي قد ارتبط سابقًا بشكل رومانسي بعارضة الأزياء البلجيكية ستيفاني روز بيرترام، وكذلك عارضة الأزياء المتحولة جنسيًّا إينيس راو.

وفي عام 2022، أظهرت الصور مبابي، وهو يستمتع بيوم في المحيط مع راو، وفي وقت ما يحملها بين ذراعيه حول اليخت.