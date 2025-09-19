45 مليون ريال.. أول إنجازات أمير توفيق مع الأهلي السعودي

غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة تبنين جنوب لبنان
ترك المصري أمير توفيق، المدير الجديد للقطاع التسويقي والتجاري بنادي الأهلي السعودي، أولى بصماته بسرعة بعد توليه مهام منصبه.
وكان توفيق قد شغل هذا المنصب بعد تجربة طويلة في العمل الإداري بنادي الأهلي المصري، تولى خلالها إدارة التسويق والتعاقدات، ثم شغل منصب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.
وبحسب صحيفة "الرياضية"، فقد أبرم النادي الأهلي مؤخراً عقد شراكة مع إحدى الشركات الكبرى، بعد أيام قليلة من تعيين أمير توفيق.
وأوضحت الصحيفة أن الأهلي سيحصل على 45 مليون ريال سعودي جراء هذه الشراكة، التي تمت بعد مفاوضات مكثفة قادها توفيق بنجاح.
ويستعد الأهلي السعودي لخوض مواجهة مرتقبة مساء اليوم الجمعة ضد الهلال في الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.
وتوج الأهلي مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه كما حصل على لقب كأس السوبر السعودي.
ويستعد الفريق السعودي لمواجهة بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس القارات للأندية.
وضمن الأهلي السعودي أيضاً المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.