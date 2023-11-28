التشخيص المبدئي لإصابة رونالدو وموقفه من مباراة الهلال

وأشارت التقارير المبدئية إلى أن إصابة كريستيانو رونالدو عبارة عن كدمة متوسطة في الرقبة، بعدما ارتطم به علي رضا حارس بيرسبوليس بقوة.

وشوهد رونالدو يخرج مسرعا من الملعب بعد استبداله لتلقي العلاج.

وسيخضع رونالدو لمزيد من الفحوصات، إلا أن التقارير المبدئية تؤكد جاهزيته لمباراة الهلال بشكل طبيعي.