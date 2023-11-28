التشخيص المبدئي لإصابة رونالدو وموقفه من مباراة الهلال
خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي من مباراة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني مصابا، ما أثار قلق جماهير ناديه.
وتنتظر النصر مواجهة مهمة للغاية أمام الهلال في ديربي الرياض الحاسم في شكل المنافسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، يوم الجمعة القادم.
وتأهل النصر إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه بيرسبوليس.
وعزز النصر صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، فيما رفع بيرسبوليس رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الدحيل القطري الذي فاز على الاستقلال متذيل الترتيب.
وأشارت التقارير المبدئية إلى أن إصابة كريستيانو رونالدو عبارة عن كدمة متوسطة في الرقبة، بعدما ارتطم به علي رضا حارس بيرسبوليس بقوة.
وشوهد رونالدو يخرج مسرعا من الملعب بعد استبداله لتلقي العلاج.
وسيخضع رونالدو لمزيد من الفحوصات، إلا أن التقارير المبدئية تؤكد جاهزيته لمباراة الهلال بشكل طبيعي.