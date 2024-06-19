في حال فشل صفقة ناتشو .. الاتحاد يجهز عرضًا لمدافع برشلونة

وضع نادى الاتحاد السعودي اللاعب الإسباني إينيغو مارتينيز، مدافع فريق برشلونة كأحد خيارات الفريق لضمه خلال الموسم المقبل كخطة بديلة للمفاوضات مع مواطنه ناتشو قائد ريال مدريد وبطل أوروبا لموسم 2023 ـ 2024.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية (MARCA) أن مسؤولي الاتحاد وضعوا اسم إينيغو مارتينيز على الطاولة كخيار ثانٍ، سيتم اللجوء إليه فى حال فشل التعاقد مع ناتشو الذي سيكون حرًا في نهاية شهر يونيو الجاري بعد انتهاء ارتباطه بريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد السعودي يعتبر صفقة ضمّ ناتشو (34 عامًا) من بين أولوياته في الميركاتو الصيفي الجاري، ويعتبره الخيار الأول الذي يستهدفه النادى لكنه مع ذلك سيجهز الخطة البديلة مع مارتينيز.