قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إن الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس كان أبلغ رد على "الحملة الشرسة" التي تعرضت لها، مضيفة أن "شرفها فوق كل شيء".

وفازت إيمان، أول امرأة جزائرية تحرز ميدالية أولمبية في الملاكمة وأول ملاكم أو ملاكمة من بلادها يحصد الذهبية منذ حسين سلطاني في أتلانتا 1996، بإجماع الحكام.

وقالت إيمان خليف لـ"رويترز" بعد التتويج بلقب وزن الوسط (تحت 66 كيلوغراما): "الحمد لله أكيد الذهب هو الرد الوحيد والكامل للشرف في دورة الألعاب الأولمبية، توجت بالميدالية الذهبية، حلم ثماني سنوات وتعب خلال هذه السنوات، المهم شرفت العالم العربي كله وشرفت بلدي الجزائر ووالدي وعائلتي، هذا هو الرد الكامل الذي نوجهه للعالم على الحملة الشرسة".

وأضاف: "أمس أسعدتهم وقدمت مباراة جيدة مع عزف النشيد الوطني في أرض الملعب. أنا فخورة جدا".

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وهيمنت أخبار إيمان والملاكمة التايوانية لين يو تينغ على عناوين الأخبار في ألعاب باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية.

وعن ذلك، قالت إيمان: "أنا امرأة مثل أي امرأة، ولدت امرأة وعشت امرأة، لكن هناك أعداء للنجاح لا يستطيعون تقبل نجاحي.

"كل الشعب الجزائري يعرف إيمان وقوتها في الميدان وأخلاقها، كانت ميدالية لكل العرب. الحمد لله أولا وقبل كل شيء الشعب الجزائري يستاهل هذه الميدالية ويستاهل إنه يفرح. قدمت منازلة جيدة ولا يمكنني وصف كمية الفخر بداخلي".

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وقال مدربها محمد شعوة، الذي اكتشفها وصقل موهبتها: "قلت سابقا سنفوز بالميدالية الذهبية وهي أفضل رد، أهديها لكل الشعب العربي والجزائري. حضرنا لكي نرد الاعتبار بهذه الميدالية الذهبية التي كانت ستصبح أكثر سهولة لولا هذه الحملة الشرسة.

من جهتها، قالت منافستها الصينية يانغ ليو عبر مترجم: "لعبت على أعلى مستوى وسعيدة بالفضية وإن كنت أؤمن بقدرتي على حصد الذهب.

"قابلت إيمان سابقا وأعرف مدى قوتها، أتعامل معها مثل أي منافسة أخرى وأحترم الجميع. سأتعلم منها بعض المهارات خاصة اللكمات القوية".