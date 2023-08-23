تقرير: لامين يامال قد يكون مفاجأة قائمة المنتخب الإسباني استعدادًا لتصفيات "يورو 2024"
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لامين يامال، نجم برشلونة، قد يكون المفاجأة في قائمة المنتخب الإسباني المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "في سن 16 عامًا، يمكن أن يكون لامين يامال المفاجأة الكبرى في قائمة لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 التي ستقام في ألمانيا".
ويستعد المنتخب الإسباني لخوض مباراتين أمام جورجيا وقبرص في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، يومي الـ8 والـ12 من سبتمبر المقبل.
لامين يامال صاحب الـ16 عامًا نشأ في أكاديمية برشلونة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول نهاية الموسم الماضي.
وخطف اللاعب الشاب الأضواء مؤخرًا، بعد تألقه في فوز برشلونة (2-0) على قادش في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.
وأشار التقرير إلى أن يامال في البداية كان يميل لتمثيل منتخب المغرب (بلد والده)، لكنه استقر على ارتداء قميص إسبانيا (البلد الذي وُلِد فيه)، ولعب لفئات تحت 15 و16 و17 و19 عامًا.
وخاض يامال 15 مباراة مع الفئات السنية لمنتخب إسبانيا، منها 5 مباريات في بطولة أمم أوروبا تحت 17 عامًا مطلع العام الحالي.
وتم استبعاد اسم لامين يامال من قائمة منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا التي كُشف عنها أمس الثلاثاء؛ ما يعزز أنباء اقترابه من المنتخب الأول.