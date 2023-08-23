تقرير: لامين يامال قد يكون مفاجأة قائمة المنتخب الإسباني استعدادًا لتصفيات "يورو 2024"

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لامين يامال، نجم برشلونة، قد يكون المفاجأة في قائمة المنتخب الإسباني المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "في سن 16 عامًا، يمكن أن يكون لامين يامال المفاجأة الكبرى في قائمة لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 التي ستقام في ألمانيا".