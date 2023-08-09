هل يسير على خطى ميسي؟.. لامين يامال يخطف الأنظار بتألقه في مباراة برشلونة وتوتنهام

وأضاف: "أداء يامال في البطولة، وصناعة الهدف لفيران، كذلك العرض الذي قدمه في هدفي فاتي والزلزولي، ما هو إلا مجرد تأكيد لما رأيناه بداية الموسم الماضي وهو ثورة برشلونة الهجومية، علينا أن نثق الآن في تشافي حتى تستمر العروض التي لا يمكن إيقافها".

يذكر أن لامين يامال ولد لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية في إسبلوغيس دي يوبريغات، وهي إحدى بلديات مقاطعة برشلونة في منطقة كتالونيا، ويمتلك الجنسية الإسبانية، ومثّل منتخب إسبانيا للشباب.

وبدأت مسيرة اللاعب مع منتخب إسبانيا تحت 15 عامًا في فبراير 2022، وكالعادة انطلق سريعًا بين الفئات السنية للاروخا، حيث لعب مع منتخبات تحت 16 و17 و19 عامًا.