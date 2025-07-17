خطف الموهبة الأبرز.. بيراميدز يوجه "ضربة موجعة" للزمالك والأهلي

نجح نادي بيراميدز في توجيه ضربة قوية لمنافسيه التقليديين، الأهلي والزمالك، بعدما تمكن من خطف أحد أبرز المواهب الشابة في الكرة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد صعود بيراميدز بقوة كمُنافس شرس في الكرة المصرية، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وهذا التتويج جعل بيراميدز وجهة جاذبة للنجوم، متفوقًا في ذلك على قطبي الكرة المصرية.

بيراميدز يخطف محمد السيد من الزمالك

أكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن محمد السيد، لاعب وسط نادي الزمالك، وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى بيراميدز، لينهي بذلك فترة من الجدل حول مستقبله، في صفقة تصنف بـ"المدوية".

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ويُعد محمد السيد أحد أبرز المواهب الشابة الواعدة في مصر، وكان اسمه قد ارتبط سابقًا بالانتقال إلى الأهلي، خاصة بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وكشف المصدر أن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة من الزمالك لتمديد تعاقده، حيث عرض عليه النادي مبلغ 3 ملايين جنيه كمقابل للتجديد، لكنه طالب بـ 10 ملايين جنيه، وهو ما رفضه الزمالك.

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وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك منحت اللاعب مهلة أسبوعين للتفكير في العرض، مع تحذيره بأنه سيتم تجميده في حالة عدم الموافقة على التجديد، إلا أن بيراميدز تدخل بسرعة لإنهاء الصفقة، مما يمثل خسارة كبيرة للزمالك والأهلي على حد سواء.