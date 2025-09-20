بعد التعادل مع الهلال السعودي.. يايسله يرعب بيراميدز

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، رسالة مرعبة إلى منافسه القادم بيراميدز، بعد التعادل المثير مع الهلال، في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، ضمن لقاءات دوري روشن للمحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي والهلال بنتيجة 3-3 في كلاسيكو مثير بمسابقة الدوري السعودي.

وفرّط الهلال في الفوز بعدما تقدم بثلاثية قبل أن يعود الأهلي بتسجيل 3 أهداف في 13 دقيقة، لينتهي الكلاسيكو بنتيجة 3-3.

ولم يحقق الهلال الفوز على الأهلي في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات (هزيمتان، وتعادل).

وكان "الزعيم" بدأ موسمه في دوري روشن بالفوز على الرياض 2-0 ثم تعادل مع القادسية 2-2 قبل أن يتعادل مع الأهلي بنتيجة 3-3.

بينما افتتح الأهلي موسمه بالفوز على نيوم 1-0، وتعادل سلبيا مع الاتفاق قبل أن يقتنص تعادلا مثيرا أمام الهلال.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مسابقة كأس إنتركونتيننتال.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "عندما تواجه فريقا يلعب بطريقة 5-4-1 كان علينا التركيز دفاعيا بشكل أكبر، عانينا من سوء التغطية، ارتكبنا العديد من الأخطاء، كنا أكثر حدة في الشوط الثاني في الثنائيات، لم نكن نسمح للهلال بالتحولات، ليس من السهل العودة بالنتيجة أمام الهلال، لكن أشعر بالفخر من العودة وعقلية الفريق".

وشدد: "نهدف إلى الفوز ببطولة كأس القارات الثلاث، يوم الثلاثاء المقبل، ضد بيراميدز، الذي سيكون في اليوم الوطني للسعودية، ونهدف الفوز وتحقيق اللقب للسعودية ونحن نادي الوطن".

ويحصل الفائز من لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز على لقب كأس القارات الثلاث.

وكان بيراميدز انتصر في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.