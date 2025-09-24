روني: عقلية كريستيانو رونالدو تتجاوز أي شيء رأيته في كرة القدم

أشاد النجم الإنجليزي واين روني بزميله السابق في مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفًا إياه بأنه "عبقري" ومؤكدًا أنه "يحبه حبًا جمًا"، على الرغم من تبادل النقد العلني بينهما.

جاءت تصريحات روني خلال مشاركته في بودكاست " Rio Meets" الذي يقدمه زميله السابق ريو فرديناند، في محاولة منه لوضع حد للتصورات العامة حول كراهيته لرونالدو.

عقلية رونالدو استثنائية

وقال روني: "يعتقد الناس أنني أكرهه، أنا أحبه. أعتقد أنه عبقري للغاية وما يفعله مذهل. أنا أحب كريستيانو. لا أعتقد أن الناس يدركون مدى قربي منه".

وأعرب روني عن تقديره للعقلية الاستثنائية التي يمتلكها رونالدو، معترفًا بوجود فرق كبير في الطموح بينهما طوال سنوات لعبهما معًا.

وأضاف: "لم أفكر أبدًا أنني سأصل إلى المستوى والتضحية التي وضعها كريستيانو ليصل إلى مستوى الكرة الذهبية. أنا كنت أريد الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

ولخص روني سبب تفوق رونالدو بقوله: "أعتقد أن هذا كان فرقًا كبيرًا. كريستيانو كان لديه تفكير وطموح، ولا أعتقد أن أي شخص آخر لديه عقلية كريستيانو.. إنه يتمتع بعقلية تتجاوز أي شيء رأيته في كرة القدم".