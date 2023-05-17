اشتباكات بين لاعبي الهلال والاتحاد بعد اعتداء هوساوي على ديلغادو (فيديو)

وسجل ديلغادو هدفا قرب النهاية ليتعادل الهلال 2-2 مع ضيفه الاتحاد ويشعل السباق على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

شرارة الأزمة اندلعت عندما قام هوساوي باعتراض ميشيل الذي كان يجلس على الأرض ويشكر الله بعد نجاحه في خطف هدف التعادل قبيل انطلاق صافرة النهاية.

وقام هوساوي بضرب ميشيل بركبته، ما أدى إلى انفعال الأخير، وتطور الأمر للاشتباك بين الطرفين.

وحرم نادي الهلال ضيفه الاتحاد من تحقيق الفوز والاقتراب من لقب الدوري، بعد تعادله معه في الوقت القاتل 2-2، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.