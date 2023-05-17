اشتباكات بين لاعبي الهلال والاتحاد بعد اعتداء هوساوي على ديلغادو (فيديو)
شهدت مباراة الهلال والاتحاد "الدراماتيكية" في الدوري السعودي اشتباكا كبيرا بعد اللاعبين، عقب صافرة النهاية بسبب اشباك عمر هوساوي مع ميشيل ديلغادو لاعب الاتحاد.
وسجل ديلغادو هدفا قرب النهاية ليتعادل الهلال 2-2 مع ضيفه الاتحاد ويشعل السباق على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
شرارة الأزمة اندلعت عندما قام هوساوي باعتراض ميشيل الذي كان يجلس على الأرض ويشكر الله بعد نجاحه في خطف هدف التعادل قبيل انطلاق صافرة النهاية.
وقام هوساوي بضرب ميشيل بركبته، ما أدى إلى انفعال الأخير، وتطور الأمر للاشتباك بين الطرفين.
وحرم نادي الهلال ضيفه الاتحاد من تحقيق الفوز والاقتراب من لقب الدوري، بعد تعادله معه في الوقت القاتل 2-2، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووصل الاتحاد المتصدر إلى 63 نقطة ليتقدم على النصر، الذي تفوق على الطائي، بثلاث نقاط قبل ثلاث جولات من النهاية.
ورفع الهلال، الذي خاض اللقاء بإدارة فنية لإميليانو دياز ابن المدرب رامون دياز الذي غادر الفريق "لظروف عائلية"، رصيده إلى 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع.
ومنح إيجور كورونادو لاعب الاتحاد التقدم لفريقه بعد ثماني دقائق بعدما تبادل الكرة مع عبد الرزاق حمد الله، وسدد في الزاوية الضيقة لحارس الهلال عبد الله المعيوف.
وأضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني بعد تمريرة من حمد الله ليسدد من مدى قريب بعد نصف ساعة من اللعب.
وقلص مصعب الجوير الفارق للهلال من تمريرة عرضية خدعت حارس الاتحاد مارسيلو جروهي في الدقيقة 41 وتأكدت صحة الهدف وعبور الكرة لخط المرمى بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.
وقبل لحظات من النهاية سدد ميشيل كرة من مدى قريب تصدى لها جروهي لتعود لمهاجم الهلال الذي سدد بقوة لتعبر الكرة خط المرمى ويؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.