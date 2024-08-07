حقق فريق ميلان فوزًا وديًّا على نظيره برشلونة بركلات الترجيح (4-3)، إثر نهاية المواجه بينهما بالتعادل (2-2) على ملعب "بنك إم تي"، فجر الأربعاء، ضمن بطولة كأس فلوريدا الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتقدم ميلان عن طريق لوكاس كوفيتش في الدقيقة العاشرة، وبعد مرور 6 دقائق أضاف بوليستش الهدف الثاني للفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة الـ 22 سجل برشلونة هدفه الأول عن طريق ليفاندوفسكي بعد تمريرة رائعة من رافينيا.

وأدرك البلوغرانا التعادل مع الدقيقة الـ 58 عن طريق البولندي ليفاندوفسكي.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح، التي أهدر خلالها ميكا فاي، نجم برشلونة، تصويبته التي تصدى لها حارس الفريق الإيطالي، ليفوز ميلان بنتيجة (4-3).

وخاضت كتيبة المدرب هانزي فليك 3 مباريات ضمن منافسات البطولة الودية المقامة في الولايات المتحدة، واستطاع الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح والفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

كذلك حقق ميلان نتائج جيدة، حيث استطاع الفوز على السيتي بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من البطولة، والفوز على مدريد بهدف دون رد.