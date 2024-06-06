بسبب المراهنات.. لاعب وست هام يواجه خطر الإيقاف مدى الحياة

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهم باكيتا بانتهاك قواعد المراهنات، ما يعرضه لعقوبة مغلظة قد تنتهي به إلى منعه من ممارسة اللعبة.

وقالت الصحيفة: "تم اتهام باكيتا بتعمد الحصول على بطاقات صفراء خلال 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-2023؛ بهدف التأثير على أسواق المراهنات".

وأضافت: "مباريات فريقه وست هام ضد كل من أستون فيلا وليدز يونايتد وليستر سيتي وبورنموث، هي التي انتهكت فيها تلك القواعد".

وتابعت: "راهن باكيتا أصدقاءه على حصوله على بطاقات صفراء خلال تلك المباريات، مستغلاً معرفته بسلوكه داخل الملعب، وفق اتهام الاتحاد الإنجليزي للاعب".

وقالت الصحيفة البريطانية إن توصية لائحة الاتهام تشير إلى أن عقوبة الإيقاف مدى الحياة تنتظر باكيتا، حال ثبوت إدانته.

ونفى باكيتا، البالغ من العمر 26 عامًا، هذه الاتهامات.

وقدّم باكيتا أداءً مميزًا مع وست هام هذا الموسم، بعد أن سجل 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، في 84 مباراة بجميع المسابقات.

وانضم إلى وست هام قادمًا من ليون الفرنسي في عام 2022، وفاز بدوري المؤتمر الأوروبي.