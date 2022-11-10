مورينيو: أحد لاعبي روما "خائن"

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إن لاعبا ،لم يذكر اسمه، خان زملاءه في الفريق بسبب تصرفه السيّئ خلال التعادل 1-1 مع مضيفه ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الليلة الماضية.

وانتهت المباراة بالتعادل بعد أداء باهت حيث ألغى هدف أندريا بينامونتي لاعب ساسولو تقدم الضيوف عبر البديل تامي أبراهام.

وقال مورينيو "وهذا يخيب أملي لأن الجهد الذي بذله الفريق تعرض للخيانة من قبل لاعب بسبب موقف غير مهني. لقد خان الجهد الذي بذله باقي الفريق".

ورفض المدرب البرتغالي تحديد هوية اللاعب عندما سئِل من هو الذي خان الفريق.

وأضاف "لا، لقد أخبرته بالفعل في غرفة تغيير الملابس - وهو أمر لا أفعله كثيرا لأنني عادة بعد المباريات لا أتحدث في غرفة الملابس. كان لدي 16 لاعبا الليلة الماضية وكنت سعيدا بموقف 15 منهم".

"لكن موقف غير مهني وغير صحيح مقارنة بزملائه في الفريق - هذا ما يزعجني. لكن، إنها نقطة بعيدا عن ملعبنا ونتيجة لا يمكن القول إنها سلبية. كنت سعيدا بشكل عام بأداء الفريق".

ويلعب روما مع تورينو على أرضه يوم الـ13 من نوفمبر في آخر مباراة له في الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف في كأس العالم.