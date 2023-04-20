يوسف النصيري يسجل بعد خطأ من ماغواير (فيديو)
استغل النجم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية خطأ فادحا من هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد.
ويلتقي الفريقان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وقد تعادلا 2/2 في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد.
ولعب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الكرة لماغواير لكن الأخير لعبها بشكل خاطئ تماما داخل منطقة الجزاء، ومرر إريك لاميلا كرة قصيرة ليوسف النصيري الذي وضعها في شباك دي خيا في الدقيقة الثامنة.
وسبق أن أطاح إشبيلية بمانشستر يونايتد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018 بالتعادل السلبي في إسبانيا وفوز إشبيلية 2/1 في إنجلترا.
كما فاز إشبيلية 2/1 على مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2020 قبل أن يفوز النادي الإسباني باللقب.
وفي 4 مباريات جمعت الفريقين، فاز إشبيلية مرتين وتعادلا مرتين ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز.