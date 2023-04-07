أصيب في كأس العالم.. ياسر الشهراني يعود للتدريبات

عاد المدافع ياسر الشهراني إلى تدريبات الهلال أمس الخميس بعد غياب 133 يوما منذ إصابته الخطيرة خلال فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين 2-1 في كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي.

وأصيب الشهراني (30 عاما) في الرأس والصدر والبطن خلال اصطدام قوي مع زميله الحارس محمد العويس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شكلت نتيجتها واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، إذ توجت الأرجنتين باللقب في وقت لاحق.

وخضع الظهير الأيسر، الذي خاض 70 مباراة دولية، لجراحة في عظام الوجه وأخرى في غدة البنكرياس عقب نقله بطائرة من الدوحة للرياض.

ونشر حساب الهلال على تويتر صورا للشهراني الذي وجد استقبالا حارا من زملائه وأقاموا ممرا شرفيا له في المران استعدادا لمواجهة الشباب في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف الاتحاد المتصدر وسبع نقاط عن النصر، وتتبقى مباراة مؤجلة لبطل آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل نيسان الجاري.