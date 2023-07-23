أستون فيلا يعلن تعاقده مع موسى ديابي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم المهاجم الفرنسي موسى ديابي من باير ليفركوزن، اليوم السبت.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تكلفت 41 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار).

وأحرز المهاجم، البالغ عمره 24 عاما، 49 هدفا في 172 مباراة مع ليفركوزن بجميع المسابقات منذ انضمامه في 2019.

وكان ديابي هداف ليفركوزن في الموسم الماضي برصيد 14 هدفا.