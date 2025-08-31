بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة
بث مباشر لمباراة الأهلي ضد العربي في كأس خادم الحرمين

مباراة الأهلي ونيوم في الدوري السعوديالمصدر: حساب الأهلي السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 4:04 م

يخوض النادي الأهلي، مباراة صعبة، مساء اليوم الأحد، ضد العربي في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد.

وستكون هذه هي المباراة الوحيدة في دور الـ32، والذي ستنطلق باقي مبارياته في الـ21 من سبتمبر المقبل.

 جاء تقديم هذا اللقاء بسبب مشاركة فريق الأهلي في بطولة كأس القارات، التي تتزامن مع موعد انطلاق البطولة. 

يُعوِّل النادي الأهلي، الذي يعيش حالَةً من النشوة بعد تحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي، على تجنُّب أي مفاجآت عندما يواجه نظيره العربي المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى.

  ويتابع إرم نيوز في السطور القادمة أحداث مباراة الأهلي ضد العربي في كأس خادم الحرمين الشريفين:

التشكيل الرسمي

 إدواردو ميندي حارس الأهلي خارج المباراة للإصابة

تفاعل مع نشيد الأهلي من روغر إيبانيز

 انطلاق المباراة

الدقيقة 10: مجرشي يسقط في منطقة جزاء العربي دون مخالفة

الدقيقة 11: تسديدة من زياد الجهني لاعب الأهلي

الدقيقة 12: تسديدة قوية من إيفان توني بجوار القائم

الدقيقة 13: رأسية ضائعة من إيفان توني

الدقيقة 15: رأسية من إيبانيز فوق العارضة

احتكاك بين حارس العربي وتوني

الدقيقة 21: حارس العربي ينقذ فرصة للأهلي

 

