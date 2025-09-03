100 مليون يورو.. ليفاندوفسكي يرفض عرضا جنونيا من الدوري السعودي

عاود مسؤولو الدوري السعودي للمحترفين اهتمامهم مجددًا بالتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، فقد قدموا له عرضًا ضخمًا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويحظى ليفاندوفسكي باهتمام كبير من كبار الأندية السعودية منذ الموسم الماضي، ولكن اللاعب لم يبدِ اهتماماً بالعروض السعودية، رغبة في الاستمرار باللعب في الدوري الاسباني.

ووفق ما أورده تقرير صحيفة "Sport"، الكتالونية، فإن ليفاندوفسكي رفض عرضاً ضخماً بلغت قيمته نحو 100 مليون يورو من السعودية، لضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت إلى أن وكيل أعمال اللاعب طلب تأجيل المحادثات هذا الصيف، لرغبة اللاعب البولندي في البقاء في برشلونة لموسم آخر.

ولا يزال عقد ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 عاما، الذي يلعب لصفوف برشلونة منذ صيف 2022، ممتدًا حتى يونيو 2026.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، أصبح البولندي واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم الحديثة، لما يمتلكه من قدرات ومهارات استثنائية، جعلته أيقونة حقيقية في كل فريق لعب له.

ولعب ليفاندوفسكي 149 مباراة مع برشلونة، وسجل 101 هدف وقدم 20 تمريرة حاسمة طوال رحلته مع الفريق الكتالوني.