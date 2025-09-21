بعد تهديدات الأهلي.. هل فسخ إمام عاشور عقده مع آدم وطني؟

وسط جدل كبير بين إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، وإدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب، بسبب تعاقده مؤخرا مع وكيل اللاعبين آدم وطني، يعيش اللاعب في أزمة كبيرة، إذ زعمت تقارير إخبارية أنه قام بفسخ هذا العقد.

وكان آدم وطني قد أثار أزمة كبيرة مؤخرا بعدما خرج في تصريحات لعدة وسائل إعلام مصرية، منتقدا فيها إدارة الأهلي بشدة بسبب رفضهم التعامل معه، بسبب دوره الأخير في بيع عدد من لاعبي الفريق أبرزهم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي رحل للدوري الأمريكي.

أخبار ذات علاقة أريد 100 مليون مثل زيزو.. إمام عاشور ووكيله يصدمان الأهلي المصري

أخبار ذات علاقة موقف إمام عاشور وزيزو من مباراة الأهلي والزمالك

كما شدد وكيل إمام عاشور على أنه يمتلك العديد من العروض القوية للاعب، وسيقوم بتسويقه حال لم تقم الإدارة بتقديره ماليا.

ودخلت إدارة الأهلي في وقت سابق في مفاوضات من أجل تجديد عقد إمام عاشور، الذي يرغب في مساواته بما يحصل عليه أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، وهو ما ترفضه الإدارة، ووصل الأمر لتجميد هذه المفاوضات، حتى استقرار أداء الأهلي الذي يعيش فترة صعبة في بطولة الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

أخبار ذات علاقة تعاقد مع لاعب يحصد أضعاف إمام عاشور.. شيكابالا يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

وقال مصدر مقرب من إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "اللاعب لم ولن يفكر في فسخ تعاقده مع آدم وطني كوكيل لأعماله".

وأضاف المصدر: "إمام يرغب في الاحتراف الخارجي لذلك وقع عقد وكالة مع آدم وطني، كما أن اللاعب خلال جلسته المرتقبة مع مسؤولي الأهلي لن يتواجد بها وكيله وسيذهب معه شقيقه وسيكون بالاتفاق مع آدم وطني".

ويغيب إمام عاشور حاليا عن تدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A، الذي يتطلب راحة تامة لفترة تقارب الشهر، وسيعود بعدها لعملية تأهيل بدني قبل الانخراط في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول.