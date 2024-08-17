ارتدى محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، شارة قيادة الفريق في مباراة مودرن سبورت مساء اليوم السبت في الجولة الأخيرة للدوري المصري.

وحصل كهربا على شارة القيادة بعدما قرر الجهاز الفني للأهلي إراحة لاعبي الفريق الأساسيين عقب التتويج بلقب الدوري المصري.

وانضم كهربا إلى الأهلي في شهر يناير 2020 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وترددت أنباء حول رحيل كهربا عقب نهاية الموسم الحالي بسبب الخلافات بينه وبين مدربه السويسري مارسيل كولر.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادًا قبل بداية المباراة لوفاة حسن محمود طاهر نجل رئيس الأهلي السابق مساء أمس الجمعة.

في المقابل ، هتف مشجعو الأهلي بحرارة لمدير الكرة خالد بيبو قبل انطلاق المباراة.

وردد مشجعو الأهلي "نحبك يا خالد" لدعم مدير الكرة في ظل أنباء قوية حول رحيله عن منصبه بعد طلب من المدير الفني كولر.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت إلى احتمالية حدوث تغييرات في قطاع الكرة برحيل خالد بيبو مدير الكرة وخالد الجوادي مترجم الفريق ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي.