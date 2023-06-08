بنزيما: اخترت السعودية لأنني مسلم وهدفي تحقيق الألقاب مع الاتحاد (فيديو)

وأكد بنزيما: "الملعب استثنائي، وكما قلت وسأكرر، هناك الكثير من الشغف، والجماهير هم الأهم، ذلك الشغف يمنحنا كلاعبين الحافز لنصبح الطرف الأفضل على أرضية الملعب".

وتحدث بنزيما عن زميله السابق كريستيانو رونالدو الذي لعب إلى جانبه 9 مواسم في ريال مدريد، حيث قال: "كريستيانو رونالدو متواجد هنا، وهو صديقي، ومن الرائع رؤيته هنا في السعودية، وهو من يمثل توجه السعودية وتقدّم مستواها، وهذا الأمر مهم على الصعيد الدولي".

وأضاف: "الألقاب مهمة جدًا، ومن الصعب تحقيق الفوز لكنه ليس مستحيلًا، وفي جميع الأحوال سنفعل كل ما بوسعنا، وأود أن أحقق لقب الدوري السعودي من أجل النادي والجماهير".

وتابع: حتى لو كان الأمر صعبًا، مع الطموح والتنافسية والموهبة يمكننا الفوز، ولدي طموح كبير، وأود أن أقوم بأمور رائعة، لأن هذا مهم بالنسبة لي، ومهم للسعودية والنادي، وأرغب بتكوين رابط خاص مع الجماهير، وأرغب بأن أترك إرثًا خالدًا فأنا أُحب كرة القدم، كما أرغب بتقديم أداء مميز في الملعب".

وأردف ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد: "إنه تحد جديد، وروح منافسة عالية أدفع نفسي بها للوصول إلى مستويات أعلى، ولهذا السبب سأكون على أتم الاستعداد لإبراز موهبتي، وهناك أسماء كبيرة تلعب هنا، رونالدو في جانب، واليوم، أنا متواجد هنا أيضًا، لذلك من المهم إظهار أن كرة القدم السعودية بإمكانها أن تمتلك تأثيرًا دوليًا، لأن المسألة ليست محصورة حول اللعب في السعودية، أو عدم تقديم الأداء الجيد بل العكس".

وواصل: يجب أن أستمر، وأقوم بتقديم ما يعكس النجاح الذي حققته في أوروبا، وأن أجلبه مع إلى السعودية، وبالنسبة لي، في جميع الأحوال، أنا هنا لأساهم في الارتقاء بالرياضة السعودية والقيام بأشياء جيدة".