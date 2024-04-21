أهداف مباراة الترجي التونسي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

نجح الترجي التونسي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي متقدما بهدف دون رد، وذلك في أعقاب سيطرته على أبرز فترات النصف الأول من المباراة.

وشهدت الدقائق الأولى من المواجهة التي يحتضنها حاليا ملعب رادس الأولمبي، بالعاصمة تونس، سيطرة متبادلة بين الفريقين، لكن الترجي أخذ بزمام الأمور منذ الدقيقة 20 وضغط لاعبوه بقوة لتتاح فرصة أولى للبرازيلي رودريغيز في الدقيقة 37 لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس ويليامز.