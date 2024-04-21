أهداف مباراة الترجي التونسي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا
فرض الترجي التونسي سيطرته على ضيفه صن داونز لينجح في تسجيل الهدف الأول
نجح الترجي التونسي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي متقدما بهدف دون رد، وذلك في أعقاب سيطرته على أبرز فترات النصف الأول من المباراة.
وشهدت الدقائق الأولى من المواجهة التي يحتضنها حاليا ملعب رادس الأولمبي، بالعاصمة تونس، سيطرة متبادلة بين الفريقين، لكن الترجي أخذ بزمام الأمور منذ الدقيقة 20 وضغط لاعبوه بقوة لتتاح فرصة أولى للبرازيلي رودريغيز في الدقيقة 37 لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس ويليامز.
وبعد ثلاث دقائق نجح البرازيلي يان ساس في افتتاح باب التسجيل للترجي التونسي بعد عمل رائع وتمريرة دقيقة من مواطنه رودريغو رودريغيز انتهت في شباك صن داونز معلنة تقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.
وأنهى الترجي الفترة الأولى من المباراة على أسبقية هدف دون مقابل مترجما السيطرة والاستحواذ اللذين ظهر بهما أمام صن داونز.