لماذا رفض ريال مدريد منح الرقم 9 لنجم الفريق؟

كشفت تقارير صحفية عن سر رفض نادي ريال مدريد إعلان منح البرازيلي إندريك الرقم "9" حتى الآن، والذي أصبح شاغرا بعدما حصل الفرنسي كيليان مبابي على الرقم "10" وسيرتديه في الموسم الجديد المزمع انطلاقه في منتصف أغسطس الجاري.

ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية النادي للاستفادة من القيمة التسويقية والتجارية الكبيرة التي يحملها هذا رقم الأيقوني "10" ليصبح ملكا لمبابي.

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في الوقت ذاته، أبقى مبابي القميص رقم 9 شاغرًا، مما أثار تكهنات حول اللاعب الذي سيرتديه.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد سابقًا بأن إندريك هو المرشح الأقرب للحصول على هذا الرقم، فإن صحيفة "آس"، كشفت أن غونزالو غارسيا، نجم الفريق الشاب، بات الأوفر حظًا لارتداء القميص رقم 9.

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وبرز غارسيا بشكل لافت خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في ست مباريات، مما عزز مكانته كمرشح قوي ليكون جزءًا من خطط ريال مدريد المستقبلية.

وكشفت الصحيفة عن سبب آخر لرفض مدريد منح إندريك هذا الرقم، موضحة أنه في غضون 72 ساعة، سيجري النادي محادثات حاسمة مع اللاعب والمدرب تشابي ألونسو، لحسم موقفه بخصوص وضع رأس الحربة الشاب مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن النادي الملكي يخطط للتحدث مع ألونسو وإندريك في الرابع من أغسطس لتوضيح كل شيء بخصوص مستقبل اللاعب، والذي قد يرحل قريبا حال عدم حصوله على الفرصة المناسبة مع الفريق.

وأوضحت "آس" أن النادي قد يتجه لمنح الوافد الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الرقم 9، في حال عدم حصول إندريك عليه، لكن القرار سيتوقف على بقاء البرازيلي ورحيله، مع العلم أن إندريك يفضل الرقم 16 أيضاً بخلاف رغبته في القميص 9، نظراً لأن الأول كان رقم قميصه في فريقه السابق، بالميراس البرازيلي.

وأكدت الصحيفة: "النادي لا يريد منح رقم بهذه القيمة الرمزية (الرقم 9) للاعب، ثم يشاهده يغادر بعد أسابيع قليلة فقط، سيكون ذلك ضارًا بالصورة العامة للنادي، وسيفقد الرقم مكانته التسويقية والرمزية في وقت حساس".

وواصل التقرير: "حتى هذه اللحظة، رغبة إندريك ما زالت هي الاستمرار مع الميرنغي، لكن الشيء الوحيد الذي يجعله مترددًا هو الخوف من البقاء على مقاعد البدلاء في مونديال 2026، وهذا هو سبب وجود تلك الثغرة المفتوحة في احتمال رحيله".