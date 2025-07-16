رد مثير من فنربخشة بعد هجوم مورينيو على جون دوران (صور)

نفي نادي فنربخشة التركي التقارير التي تفيد بوجود خلاف بين مدرب الفريق جوزيه مورينيو واللاعب الجديد جون دوران منذ اليوم الأول للمعسكر التحضيري، واصفة تلك الأنباء بأنها "غير صحيحة بالمرة".

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وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت تصريحات نسبت إلى مورينيو وصف فيها المهاجم الكولومبي بـ"غير المحترم" بعد تغيبه عن اليوم الأول للمعسكر التحضيري للفريق في البرتغال، عقب انتقاله بشكل معارًا من نادي النصر السعودي.

إلا أن فنربخشة أكد أن هذه التصريحات "مختلقة"، مشيرة إلى أن مورينيو لم يدلِ بأي تصريحات بهذا الشأن.

رد فنربخشة الرسمي

قال متحدث باسم النادي: "التصريحات المنسوبة إلى مدربنا جوزيه مورينيو في وسائل الإعلام الأجنبية بشأن لاعبنا جون دوران غير صحيحة تمامًا".

وأضاف: "المدرب لم يصدر أي بيان حول هذا الأمر. وصل اللاعب إلى البرتغال مساء اليوم للانضمام إلى معسكر الفريق".

ويعد انتقال دوران صفقة مهمة للنادي التركي، الذي يحرص على بداية قوية في سباقه للتفوق على غلطة سراي في الدوري المحلي.

كما نشر النادي التركي صورًا للمهاجم دوران، وهو يصافح مورينيو مع باقي زملائه وكتبت: "انضم جون دوران إلى معسكرنا في البرتغال".

وسيحاول الدولي الكولومبي تقديم بداية قوية مع فنربخشة بعد موسم مضطرب مع النصر السعودي في النصف الثاني من الموسم الماضي، آملًا في طي تلك الصفحة وبدء فصل جديد في تركيا.