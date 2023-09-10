الشكوك تحاصر ألمانيا وفليك بعد الخسارة الكارثية أمام اليابان

أصبحت الشكوك تحيط بالمدرب هانز فليك والمنتخب الألماني بعد الهزيمة الكارثية 1/4 أمام اليابان في مباراة ودية لكرة القدم في فولفسبورغ أمس السبت.

وبعد نحو تسعة أشهر من الخسارة 1/2 أمام اليابان في افتتاح مشوارها في دور المجموعات بكأس العالم، تلقت ألمانيا الخسارة الثالثة على التوالي والرابعة في آخر خمس مباريات.

وهذه أثقل خسارة لألمانيا على أرضها منذ الخسارة 1/5 أمام إنجلترا في أول سبتمبر/ أيلول في تصفيات كأس العالم 2002.

كما إنها الأكبر منذ سقوطها 0/6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في الـ17 من نوفمبر 2020.

ومنذ الفوز بكأس القارات في 2017، دخل المنتخب الألماني في نفق مظلم فيما يشبه ما حدث للفريق بعد خسارة نهائي كأس العالم 2002.