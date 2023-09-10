الشكوك تحاصر ألمانيا وفليك بعد الخسارة الكارثية أمام اليابان
أصبحت الشكوك تحيط بالمدرب هانز فليك والمنتخب الألماني بعد الهزيمة الكارثية 1/4 أمام اليابان في مباراة ودية لكرة القدم في فولفسبورغ أمس السبت.
وبعد نحو تسعة أشهر من الخسارة 1/2 أمام اليابان في افتتاح مشوارها في دور المجموعات بكأس العالم، تلقت ألمانيا الخسارة الثالثة على التوالي والرابعة في آخر خمس مباريات.
وهذه أثقل خسارة لألمانيا على أرضها منذ الخسارة 1/5 أمام إنجلترا في أول سبتمبر/ أيلول في تصفيات كأس العالم 2002.
كما إنها الأكبر منذ سقوطها 0/6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في الـ17 من نوفمبر 2020.
ومنذ الفوز بكأس القارات في 2017، دخل المنتخب الألماني في نفق مظلم فيما يشبه ما حدث للفريق بعد خسارة نهائي كأس العالم 2002.
وخسرت ألمانيا أمام البرازيل في نهائي 2002 وودعت بطولة أوروبا 2004 من الدور الأول ثم خسرت في نصف نهائي كأس العالم 2006 على أرضها.
لكن الفترة الحالية ربما تكون الأصعب، فألمانيا ودعت كأس العالم 2018 من الدور الأول ثم بطولة أوروبا 2020 من دور الـ16 قبل السقوط المدوي في كأس العالم 2022 في قطر في الدور الأول.
وعلى الرغم من نجاح فليك مع بايرن ميونخ عندما نال ستة ألقاب في موسم واحد بالفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا ثم كأس السوبر المحلي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قدم المدرب أداءً باهتًا مع المنتخب الوطني.
وتولى فليك تدريب فريق مهلهل بعد الخروج من بطولة أوروبا قبل عامين، وزادت الأمور سوءًا مع عدم استقراره على تشكيلة واستمرار تجارب لم تتكلل بالنجاح.
وذهب الفريق إلى قطر دون الاستقرار على تشكيلة، فالمدرب البالغ عمره 58 عامًا أشرك أربعة لاعبين في مركز الظهير الأيمن على مدار ثلاث مباريات.
واضطر فليك لاستدعاء المهاجم نيكلاس فولكروغ والذي خاض أول مباراة مع المنتخب بعمر 29 عامًا في مواجهة ودية أمام عمان قبل أسبوع واحد من افتتاح مشوار الفريق في كأس العالم.
وأسفر الخروج المبكر الثاني على التوالي عن رحيل أوليفر بيرهوف مدير المنتخب واستمرار فليك رغم مطالبات الجماهير والإعلام برحيله.
وقبل مواجهة اليابان بيوم واحد، بثت خدمة أمازون برايم فيلمًا عن مشاركة ألمانيا في كأس العالم وضح خلاله حالة التوتر والاختلاف حول أسلوب لعب المنتخب.
ففي المواجهة باستاد خليفة تسبب نيكو شلوتربيك مدافع بروسيا دورتموند في هدفي اليابان، الأول بسبب سوء التغطية والثاني ترك خلاله لاعب اليابان يركض أمامه دون تدخل.
كما تحدث جوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ عن المشكلة في التحول من اللعب بأربعة لاعبين إلى خمسة لاعبين في الدفاع.
وأمس السبت تكررت أخطاء شلوتربيك في أول هدفين لليابان لعدم اعتياده على اللعب كظهير أيسر، ولم يكن بديله روبن جوزينس أحسن حالًا حيث أخطأ في التمرير في الهدف الثالث كما جاء الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى.
شكوك
طغت الانتقادات الموجهة لفليك على الصحف الألمانية صباح اليوم الأحد، وكتب مدير القسم الرياضي بمجلة "بيلد" أنه حان وقت الإقالة.
وأضاف ماتياس بروجلمان "كفى يا سيد فليك. كل تجارب فليك فشلت هذا العام، ولم تنجح خططه، وأصبح يؤثر بالسلب على ثقة اللاعبين بأنفسهم".
وتابع "لحسن الحظ، الدولة المستضيفة تتأهل إلى بطولة أوروبا تلقائيًّا، ولم نكن لنتأهل بغير ذلك. في 2006 (خلال كأس العالم) قلنا إن العالم سيكون ضيفًا عندنا، والآن أوروبا ستكون ضيفة عند خاسرين".
وتحدث لوتار ماتيوس قائد المنتخب الفائز بكأس العالم 1990 عن المشاكل داخل الاتحاد وفقدان هوية الفريق.
وأبلغ محطة (آر.تي.إل) "أنا على دراية بما يحدث داخل الاتحاد الألماني في الشهور الأخيرة. فليك لم يعد مدعومًا. رودي فولر (المدير الرياضي للاتحاد) نعم، ربما يدعمه، لكن هل سيبقي عليه الآن؟ أشك في ذلك".
وتابع "يتحدث اللاعبون دائمًا عن دعمهم للمدرب، لكن يبدو أن الأمور ليست على ما يرام. لم أعد أصدق اللاعبين لأنهم يتحدثون عن رد الجميل لهانزي فليك، فلماذا لم يفعلوا ذلك منذ شهور؟ هذا ما يجعلني أفكر كما أؤمن أن العلاقة في الكواليس ليست كما تظهر للعلن".
البديل
كان الحديث عن بديل فليك من الأمور الرئيسة في الصحف الألمانية صباح الأحد بينما تجنب فولر الحديث عن الأمر.
وأبلغ فولر، الفائز بكأس العالم 1990، شبكة (آر.تي.إل) "أشعر بالصدمة. إنها هزيمة مخزية لكنها مستحقة ومؤلمة. للأسف لم نعد من منتخبات المستوى الأول".
وحاول فولر المراوغة عند سؤاله عن مستقبل فليك "علينا استجماع رباطة جأشنا أوَّلًا، سنتدرب ثم سنلعب ضد فرنسا، وبعد ذلك سنفكر فيما سيحدث".
ومع استمرار حالة الغضب بين الجماهير التي أطلقت صيحات الاستهجان ضد الفريق في المباريات الأخيرة وكان الأمر واضحًا بشدة أمام اليابان بدأت الصحف في التكهن بالمرشحين لخلافة فليك.
وبرز اسم يورغن كلوب مدرب ليفربول لكن عقده مستمر مع الفريق الإنجليزي، كما إن هناك يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ السابق والنمساوي أوليفر غلاسنر الذي قاد آينتراخت فرانكفورت إلى لقب الدوري الأوروبي في 2022.
لكن ماتيوس يرى أن ماتياس زامر، الذي يمتد عقده مع دورتموند كمستشار حتى 2025، ربما يكون المرشح المناسب على الرغم من ابتعاده عن التدريب منذ 2005.
وقال ماتيوس: " ناغلزمان أحد المرشحين، لكنه ربما ما زال صغير السن، ولا أعتقد أنه سيتولى المسؤولية".
وأوضح "علاقتي مع زامر تعود إلى زمن بعيد، إنه الشخص الذي نفتقر له الآن، وكمدرب فهو يتحدث بصدق عما يراه على أرض الملعب".
وربما بنهاية مباراة فرنسا، وصيفة بطلة العالم، يوم الثلاثاء سيتعرف فليك على مصيره.