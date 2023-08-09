تقرير: الهلال يقدم عرضًا جديدًا من أجل ضم أوسيمين نجم نابولي

تحت عنوان "نابولي يهتز.. نادي الهلال السعودي يستعد لعرض جديد من أجل ضم فيكتور أوسيمين"، كشفت صحيفة "sportal" الإيطالية عن سعي جديد من إدارة "الزعيم" لضم النجم النيجيري في الميركاتو الجاري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، اليوم الأربعاء، إن "هناك مخاوف جدية في نابولي من فقدان فيكتور أوسيمين، هداف الفريق في الموسم الماضي، حيث أصبح المهاجم النيجيري هدفًا لنادي الهلال، الذي يريد بعد كوليبالي وسافيتش، محاولة ضم اللاعب".

وفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن النادي السعودي يفكر في رفع عرضه لإقناع اللاعب، إذ تعتزم إدارة النادي عرض عقد مدته 3 سنوات بقيمة 45 مليون يورو في الموسم الواحد أو عقد مدته خمس سنوات بقيمة 50 مليون يورو.