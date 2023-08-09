تقرير: الهلال يقدم عرضًا جديدًا من أجل ضم أوسيمين نجم نابولي
تحت عنوان "نابولي يهتز.. نادي الهلال السعودي يستعد لعرض جديد من أجل ضم فيكتور أوسيمين"، كشفت صحيفة "sportal" الإيطالية عن سعي جديد من إدارة "الزعيم" لضم النجم النيجيري في الميركاتو الجاري.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، اليوم الأربعاء، إن "هناك مخاوف جدية في نابولي من فقدان فيكتور أوسيمين، هداف الفريق في الموسم الماضي، حيث أصبح المهاجم النيجيري هدفًا لنادي الهلال، الذي يريد بعد كوليبالي وسافيتش، محاولة ضم اللاعب".
وفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن النادي السعودي يفكر في رفع عرضه لإقناع اللاعب، إذ تعتزم إدارة النادي عرض عقد مدته 3 سنوات بقيمة 45 مليون يورو في الموسم الواحد أو عقد مدته خمس سنوات بقيمة 50 مليون يورو.
من ناحية أخرى، سيكون نابولي جاهزًا لمناقشة عرض يتراوح بين 170 و 180 مليون يورو لبيع عقد اللاعب.
وسبق للهلال، التقدم بعرضين لضم أوسيمين بقيمة 120 و140 مليون يورو، لكن الفريق الإيطالي رفض الأمر، وطلب 200 مليون يورو.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن "نابولي لا يريد التخلي عن أوسيمين، حيث التقى رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، أمس الثلاثاء، مع كاليندا وكيل أعمال اللاعب لمناقشة تجديد العقد".
وأوضحت أن رئيس نابولي ما زال يقاوم العروض المغرية من جانب الهلال، ويصر على بقاء أوسيمين مع الفريق الإيطالي.