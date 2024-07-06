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رياضة

ديمبيلي يشرب المياه في كأس جائزة رجل مباراة فرنسا والبرتغال (فيديو وصور)

ديمبيلي يشرب المياه في كأس جائزة رجل مباراة فرنسا والبرتغال (فيديو وصور)
ديمبيلي وزملاؤه في مباراة فرنسا والبرتغالالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 5:31 م

ظهر نجم منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي بتصرف طريف ومثير في الآن نفسه عقب تأهل منتخب بلاده المثير إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا الجمعة أمام البرتغال بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل (0 ـ 0).

وبدا لاعبو فرنسا قد أفرطوا في الاحتفال بالتأهل للمربع الذهبي في أعقاب مواجهة تنافسية كبيرة كان فيها البرتغاليون قريبين من شباك منافسهم في عديد المرات.

وعقب المباراة، ورغم أنه دخل بديلًا لزميله أنطوان غريزمان في الدقيقة 67 من المباراة، فإن الفنيين المكلفين باختيار رجل المباراة، منحوا ديمبيلي جائزة رجل مباراة فرنسا والبرتغال بعد أن نجح في تنفيذ إحدى الركلات الترجيحية.

وظهر ديمبيلي في موقف طريف مع زملائه وبالخصوص أنطوان غريزمان وتشواميني وفوفانا وأوباميكانو وتورام حيث تسلم كأس جائزة أفضل لاعب في المباراة ليشرب منها المياه بعد ملئها من قبل ماركوس تورام.

وتداول الكثير من المتابعين لقطة ديمبيلي المعروف في أوساط منتخب فرنسا بتلقائيته وتصرفاته الغريبة.

 

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وكان منتخب فرنسا بلغ نصف نهائي يورو 2024 بالفوز على البرتغال مساء الجمعة في هامبورغ بركلات الترجيح (5 ـ3) ليثأر من خسارته في نهائي يورو 2016 عندما حقق رفاق كريستيانو رونالدو آنذاك اللقب الوحيد في تاريخهم.

 

 

رياضةيورو 2024المنتخب الفرنسي

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