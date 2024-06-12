تياغو موتا يخلف أليغري في تدريب يوفنتوس الإيطالي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعيين تياغو موتا مدربا جديدا للفريق خلفا لماسيميليانو أليغري المدرب السابق.

وقال النادي في بيان رسمي "يسر يوفنتوس الإعلان عن تياغو موتا كمدرب جديد للفريق الأول، الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية وقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

ولعب تياغو موتا (41 عاماً) لأندية برشلونة وأتليتيكو مدريد وجنوى وإنتر ميلانو وباريس سان جيرمان قبل أن يستهل مشواره التدريبي في فريق الشباب لسان جيرمان.

وخلال مشواره التدريبي كمدرب للفريق الأول، تولى موتا تدريب أندية جنوى وسبيزيا وبولونيا الفريق الذي قاده خلال موسم 2023 ـ 2024 إلى إنجاز كبير بإنهاء سباق الدوري في المركز الخامس والتأهل لدوري أبطال أوروبا.