تقرير: برشلونة يستهدف ضم هالاند في 2025
كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني، بدأ من الآن في وضع خطة للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
وانتقل هالاند لمانشستر سيتي صيف 2022 قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.
وقال الإعلامي غرايم بيلي صحفي في موقع (min 90) إن برشلونة يستعد لاتخاذ خطوة خاصة للتعاقد مع المهاجم النرويجي "غزير الأهداف".
ويمتلك برشلونة حاليًا روبرت ليفاندوفسكي الذي يقود خط هجوم الفريق بالقميص رقم 9، لكن على المدى الطويل، يُنظر إلى هالاند على أنه خيار جيد ليحل محل المهاجم المخضرم، الذي بلغ مؤخرًا 35 عامًا.
وقال بيلي: "سيكون لدى هالاند شرط جزائي محدد اعتبارًا من عام 2025 بقيمة 175 مليون يورو ويعمل برشلونة بالفعل على كسره".
وأضاف: "يعتقد نادي برشلونة أن هالاند هو أفضل بديل لروبرت ليفاندوفسكي، ويعمل الآن على جذب المهاجم النرويجي".
على الرغم من أن هالاند لم يمضِ سوى ما يزيد قليلاً عن عام في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن مانشستر سيتي يعمل بالفعل على عقد جديد لمكافأة مهاجمه بشكل أكبر.
وفي الوقت الحالي، يحصل هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ما يجعله صاحب أعلى أجر في الفريق إلى جانب القائد كيفين دي بروين.
لكن مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، يريد تمديد بقاء هالاند، لتجنب إغراءات ريال مدريد والأندية السعودية.
وكشفت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي يستعد لمنح هالاند راتبًا أسبوعيًّا يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، إذا وافق على تمديد عقده إلى ما بعد يونيو 2027، حيث ينتهي عقده الحالي.
وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي سجل هالاند 52 هدفًا مذهلًا في مختلف المسابقات.
وسجل هالاند 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد أول 4 جولات، إذ وقع على هدفين في شباك بيرنلي وغاب عن التسجيل أمام نيوكاسل، وسجل هدفًا على شيفيلد يونايتد و3 أهداف على فولهام.