تقرير: برشلونة يستهدف ضم هالاند في 2025

على الرغم من أن هالاند لم يمضِ سوى ما يزيد قليلاً عن عام في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن مانشستر سيتي يعمل بالفعل على عقد جديد لمكافأة مهاجمه بشكل أكبر.

وفي الوقت الحالي، يحصل هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ما يجعله صاحب أعلى أجر في الفريق إلى جانب القائد كيفين دي بروين.

لكن مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، يريد تمديد بقاء هالاند، لتجنب إغراءات ريال مدريد والأندية السعودية.

وكشفت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي يستعد لمنح هالاند راتبًا أسبوعيًّا يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، إذا وافق على تمديد عقده إلى ما بعد يونيو 2027، حيث ينتهي عقده الحالي.

وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي سجل هالاند 52 هدفًا مذهلًا في مختلف المسابقات.

وسجل هالاند 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد أول 4 جولات، إذ وقع على هدفين في شباك بيرنلي وغاب عن التسجيل أمام نيوكاسل، وسجل هدفًا على شيفيلد يونايتد و3 أهداف على فولهام.