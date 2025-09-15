كم هدفاً يحتاجه رياض محرز لتجاوز عمر السومة "آسيويا"؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تألق الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، خلال مباراة فريقه ضد ناساف الأوزبكي والتي انتهت بالفوز بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة للقسم الغربي.

الأهلي حامل اللقب استقبل هدفين في الشوط الأول لكنه قلب النتيجة في الشوط الثاني بتسجيل 4 أهداف بواقع ثنائية للفرنسي إنزو ميلوت وهدف للنجم الجزائري رياض محرز وآخر لمحمد سليمان.

وتقدم النجم الجزائري رياض محرز للمركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للأهلي السعودي في البطولات القارية برصيد 10 أهداف.

ويتصدر القائمة المهاجم السوري عمر السومة الذي سجل 24 هدفاً خلال 34 مباراة في 8 مواسم لعبها في الأهلي السعودي ويليه البرازيلي فيكتور سيموس الذي سجل 14 هدفاً في 20 مباراة.

ويحتل النجم الجزائري رياض محرز المركز الثالث حيث سجل 10 أهداف في 14 مباراة.

ويحتاج النجم الجزائري الذي يلعب الموسم الثالث رفقة الأهلي لتسجيل أكثر من 14 هدف ليصبح الهداف التاريخي للفريق السعودي في المسابقة القارية.

وقبل ذلك يحتاج إلى تسجيل 5 أهداف ليصبح في المركز الثاني خلف المهاجم السوري عمر السومة.