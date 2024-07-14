إسبانيا تقهر إنجلترا وتحصد لقب يورو 2024

حقق منتخب إسبانيا لقب كأس أوروبا "يورو 2024" بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي مساء الأحد.

وسجل البديل ميكل أويارزابال هدفا في الدقيقة 86 ليقود إسبانيا للفوز 2 باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي اليوم الأحد.

وكلل أويارزابال هجمة مرتدة سريعة بهدف لتتوج إسبانيا باللقب بعدما فازت بسبع مباريات خاضتها في المسابقة المقامة في ألمانيا.

وبعد شوط أول حذر للغاية هيمنت فيه إسبانيا على الكرة وكانت لإنجلترا محاولة واحدة على المرمى، افتتح منتخب إسبانيا التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

ووجد المتألق لامين يامال مساحة في الجانب الأيمن ولعب تمريرة حاسمة استغلها الجناح نيكو وليامز ليضعها في الشباك، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل في الدقيقة 73.

لكن هدف أويارزابال حرم إنجلترا من الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاما.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أكثر من توج بالبطولة عبر تاريخها.

وفاز رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم منتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب في البطولة بنسختها الحالية.

وحسم لامين يامال بلقب جائزة أفضل لاعب صاعد بعد مساهمته في 5 أهداف بتسجيل هدف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.