"خطر على حياته".. لماذا قرر محمود الخطيب الابتعاد عن الأهلي؟

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، اعتذاره عن خوض الانتخابات القادمة والاستمرار في منصب الرئيس، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والإنجازات داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار نتيجة مجموعة من الأسباب المهمة التي تعكس حرصه على مصلحة النادي وصحته الشخصية على حد سواء.

الأسباب التي دفعت الخطيب للاعتذار

أولاً: تقرير طبي

كشف تقرير طبي صادم أن استمرار الخطيب بوتيرة الإرهاق والضغوط الناتجة عن رئاسته للنادي الأهلي نفسها قد يشكل خطراً على حياته، فقد أكد الطاقم الطبي أن صحته تتطلب راحة تامة والابتعاد عن أي ضغوط إضافية، مطالبين إياه بتحمل مسؤولية نفسه أولاً.

ثانياً: الأهلي مستمر

وفقا لمقربين منه، أراد الخطيب إثبات أن الأهلي كيان كبير ومستمر، لا يتوقف على شخص مهما كانت إنجازاته وتاريخه، وأن النادي قادر على السير بقوة الدفع الذاتية كمؤسسة رياضية وتجارية ومالية واجتماعية وإنشائية وجماهيرية، دون الاعتماد على أي فرد بعينه.

وأكد الخطيب أنه اتخذ القرار بحكمة ودراسة سابقة، فقد كتب إقرار عدم الترشح بعد مغادرته اجتماع مجلس الإدارة وأبلغ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بذلك، لتجنب أي ضغوط خلال الجلسة قد تجبره على التراجع عن قراره.

وشدد الخطيب على أنه لن يتراجع عن القرار، مؤكدًا أن كل من يرى في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية وقيادة النادي لديه الحق في الترشح، دون أن يفرض أي قائمة معينة على الجماهير الأهلاوية.

مستمر حتى اللحظة الأخيرة

وسيواصل الخطيب أداء مهامه ومسؤولياته حتى اللحظة الأخيرة في دورته الانتخابية، وأبرزها دعم فريق الكرة وتلبية كل احتياجاته، والانتهاء من ملف المدرب الأجنبي قبل رحيله، بالإضافة إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية لإقرار تعديلات قانون الرياضة، وتسليم القيادة لمن يختاره الأعضاء خلفًا له.