لو كان في الهلال كم بطولة سيحقق؟.. محمد نور يدافع بقوة عن رونالدو (فيديو)

دافع محمد نور، أسطورة الاتحاد السعودي السابق، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ضد الانتقادات المتكررة التي تطاله بشأن أدائه مع "العالمي" وعدم نجاحه في التتويج بالبطولات حتى الآن.

وظهر النصر بصورة مميزة تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، بعدما استهل مشواره في دوري روشن السعودي بالفوز على التعاون بخماسية نظيفة، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وكان للوافد الجديد جواو فيليكس النصيب الأكبر من التألق بعدما سجل أول "هاتريك" له بقميص النصر في ثالث مباراة رسمية يشارك بها، فيما تكفل كريستيانو رونالدو وكينغسلي كومان بتسجيل الهدفين الآخرين.

وسجل رونالدو هدفه الأول في الدوري السعودي موسم 2025-2026، في رحلة جديدة يسعى خلالها لاعتلاء صدارة الهدافين للموسم الثالث تواليًا، وهو إنجاز لم يحققه من قبل في أي دوري لعب فيه. كما وصل "الدون" إلى هدفه رقم 940 في مسيرته الاحترافية، ليقترب خطوة جديدة من حلمه التاريخي بكسر حاجز الألف هدف.

وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "كل عام يتحدث الجمهور عن رونالدو ويقولون إنه كبر في السن ويطالبون برحيله، وهذا أمر غريب، لأنه ما زال نجمًا في كل المباريات. هذا الموسم تحديدًا دوره أوضح في الفريق، ويلعب بروح جماعية ويفرح مع زملائه".

وأضاف: "على مستوى الأرقام، رونالدو هداف الدوري مرتين، والأكثر تسجيلًا ومساهمة مع النصر. ورغم خسارته السوبر السعودي أمام الأهلي، فإن الفريق قدم أداءً مميزًا".

وتابع: "النصر إذا تعاقد مع لاعب مميز في مركز المحور سيكون منافسًا قويًّا على كل البطولات. لا أفهم لماذا يُحكم على رونالدو بالبطولات فقط، فهو يقدم أداءً رائعًا داخل الملعب. تخيلوا لو كان في الهلال كم بطولة سيحقق؟ ومع البرتغال أيضًا أثبت قيمته. الأهم أن نستمتع بما يقدمه رونالدو في الملاعب السعودية".

يذكر أن النصر حصل على راحة من المباريات لمدة أسبوعين بعد فوزه على التعاون، على أن يستأنف مشواره في دوري روشن يوم الـ14 من سبتمبر المقبل بمواجهة الخلود ضمن الجولة الثانية من المسابقة.