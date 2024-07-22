أعلن نادي الوحدات الأردني، مساء الاثنين، تجديد عقد حارس مرماه عبد الله الفاخوري لموسمين قادمين.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدات عبر فيسبوك صورة للفاخوري، وعلقت قائلة "الشجرة تُعرف من ثمارها. عامان، الفاخوري عبد الله على العهد والوعد".

وانضم عبد الله الفاخوري صاحب الـ 24 عامًا إلى نادي الوحدات مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربة قصيرة مع نادي العين السعودي.

وانتهى عقد الفاخوري في نهاية الموسم الماضي قبل أن يجدد تعاقده مع الفريق لموسمين قادمين حتى صيف 2026.

وخاض عبد الله الفاخوري 10 مباريات دولية مع منتخب الأردن منذ عام 2018.

في المقابل، أعلن أحمد عبد الستار حارس مرمى الوحدات اعتزاله ببيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مكتفيًا بالمشوار الذي خاضه مع الفريق.

وقال عبد الستار عبر بيانه "أكتب لكم اليوم بمشاعر الفخر والامتنان والاعتزاز بدعمكم وحبكم الذي أحاطني طوال مشواري".

وأضاف "أعلن قراري باعتزال كرة القدم ووضع حد لمسيرة طويلة وحافلة، ولا يسعني إلا أن أوجه لكم الشكر جميعًا على الدعم والحب والمساندة".

ولعب عبد الستار صاحب الـ 40 عامًا مع الجزيرة وشباب الأردن قبل رحيله إلى الاتفاق السعودي، بينما انضم إلى الوحدات في يناير 2020.