الآن عرفت لماذا توقف عن متابعتي.. تعليق ناري بعد الكشف عن صاحبة قبلة لامين يامال

كتب – نور الدين ميفراني

كشف الصحفي خافي هويوس عن صاحبة القبلة التي ظهرت على وجه نجم برشلونة الشاب لامين يامال في إحدى الصور التي تم تداولها له مؤخرًا، مؤكدًا أنها للمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وكانت المفاجأة أن نيكي نيكول، البالغة 24 عامًا، نشرت فيديو وهي تتفاعل مع أغنية "The Boy Is Mine" أو (الفتى لي)، ثم غمزت وكأنها إشارة لتأكيد علاقتها العاطفية مع النجم الشاب لامين يامال، البالغ من العمر 18 عامًا.

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وتفاعلت المغنية الكولومبية مالو تريفيغو، وهي الفنانة ذات الأصول الكوبية والمقربة السابقة من مغني الراب ترونو (الذي سبق له أن ارتبط بنيكي نيكول)، مع منشور الصحفي خافي هويوس، وكتبت بدورها تعليقًا ناريًّا، قائلة: "الآن فهمتُ لماذا توقف عن متابعتي فجأةً"، مع وضع علامات إيموجي ضاحكة، في إشارة إلى لاعب كرة القدم الشاب. وقد فُسّر هذا التصريح على أنه تعبير عن التوتر القائم بينها وبين نيكي نيكول، خصوصًا في ظل تاريخ من الخلافات بينهما خلال علاقة مالو السابقة مع ترونو، حيث اتهمت نيكول حينها بأنها كانت "تزعج" شريكها.

وتعتبر مالو تريفيغو، البالغة 22 عاما، أيضًا مؤثرة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وتملك حوالي 10 ملايين متابع على "إنستغرام" ولها علاقات كبيرة مع عدد من الرياضيين.

وقبل أسابيع، انتشر خبر لمالو تريفيغو بعد أن كشفت عن احتمال حملها من مغني الراب الأمريكي يونغ بوي، بعد أن سافر معها وأربع نساء آخريات إلى باريس.

ويبدو أن عيد ميلاد لامين يامال لم يكن مجرد مناسبة مثيرة للجدل، بل أنه أيضًا شكّل لحظة تقارب مع الأرجنتينية نيكي نيكول، ومنذ ذلك الحين يعتقد الكثيرون أنهما "على علاقة".

ومن الصور التي نشرها يامال بنفسه في يوم حفله الخاص، ظهر مرتديًا بدلة بيضاء مزينة بعدد من المجوهرات وساعة فاخرة، أما عن الصور المنشورة من داخل الحفل، فقد برز فيها غياب الهواتف المحمولة بعد أن فرض اللاعب منع إدخالها، في حين لفتت الأنظار مشاركة عدد من أبرز نجوم الفن الأرجنتيني الذين تمت دعوتهم من قبل نجم كرة القدم، من بينهم المنتج بيزاراب والمغنيان دوكي ولوك را، وبالطبع نيكي نيكول.

وجمع الحدث عددًا من الشخصيات البارزة، ويُعتقد أنه كان مناسبة أولى للتقارب بين المهاجم والفنانة القادمة من مدينة روساريو، ورغم عدم حدوث أي موقف رومانسي صريح خلال الحفل، فإن الأجواء سادها نوع من الانسجام والمغازلة بين الطرفين، بحسب ما أفاد به الصحفي الإسباني خافي هويوس.

وتردد أن العلاقة تطورت بعد ذلك بأيام، وتحديدًا في الـ24 من يوليو، عندما توجها معًا إلى نادٍ ليلي على الشاطئ، ووفقًا لمصدر خافي هويوس، فقد تبادلا القبل هناك وغادرا المكان معًا حوالي الساعة الرابعة فجرًا.

وفي الليلة التي يُزعم أنها شهدت اللقاء، نشر يامال صورة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر آثار قبلة على خده. وقد أرجع اللاعب بنفسه تلك العلامة إلى والدته، إلا أن تزامنها مع صورة أخرى نشرتها نيكي، ظهرت فيها وهي تقبّل صديقتها تاركة الأثر ذاته، عزز الشكوك حول أن المغنية هي من طبعت هذه القبلة.

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هذا التفصيل، إلى جانب تلميحات تشير إلى أن يامال ربما يستخدم كخلفية لهاتفه صورة التقطتها نيكول بنفسها، كانت بمثابة الأساس الذي أطلق موجة التكهنات حول وجود علاقة عاطفية محتملة بين الاثنين.

ورغم الزخم الإعلامي الكبير، لم يؤكد لامين يامال ولا نيكي نيكول علنًا وجود علاقة عاطفية بينهما، ولم ينفياها أيضًا.