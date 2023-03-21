مشجعون يحاصرون ميسي في مطعم بالأرجنتين (فيديو)

ويبدو أن خبر وجود النجم الأرجنتيني داخل المطعم قد تسرب، حيث تواجد مئات المشجعين الذين حاصروا المطعم على الفور.

وهتف المشجعون لبطل العالم وطالبوه بالنظر إليهم من شرفة المطعم، حيث رفضوا الانصراف.

ومع تدخل الأمن لإخراج ميسي من المطعم، ظهر النجم الأرجنتيني سعيدا للغاية على الرغم من الزحام الشديد الذي تسبب في تأخير دخوله سيارته الخاصة.