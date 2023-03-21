مشجعون يحاصرون ميسي في مطعم بالأرجنتين (فيديو)
حوصر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، داخل أحد المطاعم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أثناء تناوله طعام العشاء.
وعاد ميسي إلى منتخب بلاده لخوض مباراتين وديتين أمام بنما وكوراساو خلال الأجندة الدولية الجارية.
ويبدو أن خبر وجود النجم الأرجنتيني داخل المطعم قد تسرب، حيث تواجد مئات المشجعين الذين حاصروا المطعم على الفور.
وهتف المشجعون لبطل العالم وطالبوه بالنظر إليهم من شرفة المطعم، حيث رفضوا الانصراف.
ومع تدخل الأمن لإخراج ميسي من المطعم، ظهر النجم الأرجنتيني سعيدا للغاية على الرغم من الزحام الشديد الذي تسبب في تأخير دخوله سيارته الخاصة.
وبات ميسي بطلا قوميا فعليا في الأرجنتين حينما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم قطر 2022.
وكان نجم باريس سان جيرمان هو أبرز لاعبي بلاده في البطولة التي تغلب خلالها منتخب التانغو في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.
ورغم ذلك، لا يمر ميسي بأفضل فتراته مع ناديه باريس سان جيرمان، حيث ودع الفريق دوري أبطال أوروبا ثم خسر في الدوري المحلي أمام رين.
وقوبل ميسي ببعض صافرات الاستهجان من الجماهير قبل مباراة رين الأخيرة في الدوري الفرنسي، ما دفعه لمغادرة الملعب بعد انتهاء المباراة مباشرة وعدم توجيه التحية لجماهير بارك دو برينس.
ومن المتوقع أن تحتفل الجماهير الأرجنتينية مجددا بكأس العالم قبل مباراة بنما الودية القادمة.