حارس مرمى البرتغال يتصدى لهجوم من أحد المشجعين على رونالدو (فيديو)

خطف نجم المنتخب البرتغالي والنصر السعودي كريستيانو رونالدو الأضواء من جديد في اليوم الثاني منذ وصول بعثة بلاده المشاركة في أمم أوروبا 2024 بعدما اقتحم أحد المشجعين ملعب التدريبات للاقتراب من أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم، قبل أن يقع التصدي له بطريقة مثيرة.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب التشيكي يوم الثلاثاء، شارك رونالدو (39 عاما) في تدريبات البرتغال يوم الجمعة لكنه كان أمام مفاجأة غير متوقعة عندما استطاع أحد المشجعين اقتحام التدريبات والتوجه رأسا لرونالدو محاولا الاقتراب منه.

وكان الجهاز الفني للبرتغال فتح الحصة التدريبية مساء اليوم الجمعة، أمام الجماهير لكنه لم يكن يعلم أن الآلاف سيهبون لمشاهدة التدريبات كما لو أن الأمر يتعلق بمباراة رسمية.

واقتحم أحد المشجعين، ملعب التدريبات ونجح في تجاوز الحراس، ليقوم باحتضان الأسطورة رونالدو، قبل أن ينفلت مشجعون آخرون للملعب وتعم الفوضى وسط عجز الحراس عن التصدي لهم.

وفي تلك الأثناء، ظهر خوسيه سا، حارس مرمى منتخب البرتغال، وهو يقوم بأفضل تصدي له قبل انطلاق مشاركته في النهائيات ليمنع أحد المشجعين من الوصول إلى كريستيانو رونالدو بالذات.