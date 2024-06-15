حارس مرمى البرتغال يتصدى لهجوم من أحد المشجعين على رونالدو (فيديو)
خطف نجم المنتخب البرتغالي والنصر السعودي كريستيانو رونالدو الأضواء من جديد في اليوم الثاني منذ وصول بعثة بلاده المشاركة في أمم أوروبا 2024 بعدما اقتحم أحد المشجعين ملعب التدريبات للاقتراب من أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم، قبل أن يقع التصدي له بطريقة مثيرة.
وقبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب التشيكي يوم الثلاثاء، شارك رونالدو (39 عاما) في تدريبات البرتغال يوم الجمعة لكنه كان أمام مفاجأة غير متوقعة عندما استطاع أحد المشجعين اقتحام التدريبات والتوجه رأسا لرونالدو محاولا الاقتراب منه.
وكان الجهاز الفني للبرتغال فتح الحصة التدريبية مساء اليوم الجمعة، أمام الجماهير لكنه لم يكن يعلم أن الآلاف سيهبون لمشاهدة التدريبات كما لو أن الأمر يتعلق بمباراة رسمية.
واقتحم أحد المشجعين، ملعب التدريبات ونجح في تجاوز الحراس، ليقوم باحتضان الأسطورة رونالدو، قبل أن ينفلت مشجعون آخرون للملعب وتعم الفوضى وسط عجز الحراس عن التصدي لهم.
وفي تلك الأثناء، ظهر خوسيه سا، حارس مرمى منتخب البرتغال، وهو يقوم بأفضل تصدي له قبل انطلاق مشاركته في النهائيات ليمنع أحد المشجعين من الوصول إلى كريستيانو رونالدو بالذات.
وتداول نشطاء عبر منصات التواصل مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الحارس البرتغالي وهو يحكم قبضته على المشجع مانعا إياه من الاقتراب من الهداف التاريخي لمنتخب بلاده .
وتلعب البرتغال منافسات يورو 2024 ضمن المجموعة السادسة التي تضم مُنتخبات تشيكيا وتركيا وجورجيا.
ويبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في دور المجموعات بمواجهة نظيره التشيكي يوم الثلاثاء 18 يونيو، على ملعب لايبزيغ.
يشار إلى أن رونالدو من الوصول إلى هدفه الدولي رقم 130 مع منتخب البرتغال، من بينها 14 هدفا في 5 نسخ سابقة خاضها في نهائيات الأمم الأوروبية سنوات 2004 و2008 و2012 و2016 و2020.