سرّ منع لاعبات برشلونة من تبادل القمصان

ورغم أن نادي برشلونة يعد من الأندية الكبيرة في أوروبا والعالم، في كرة القدم النسائية، فضلًا عن أنه كثيرًا ما أهدى النادي والكرة الإسبانية ألقابًا قارية بالجملة وآخرها دوري أبطال أوروبا 2023 ـ 2024، إلا أن الفريق الكتالوني بدأ في فرض إجراءات تقشف قاسية من أسسها الأولى عدم تبادل القمصان عند نهاية المباريات.

وفاز برشلونة على شيفاس المكسيكي اليوم السبت (1-4) خلال فترة التحضيرات ما قبل الموسم، وهو الفوز الثالث لفريق المدرب جوناتان جيرالديز الذي توج بطلًا للدورة الودية. لكن الحفل الختامي كان بمثابة خيبة أمل للاعبي الفريق المكسيكي، ليس بسبب الهزيمة بل لأنهم لم يتمكنوا من تبادل القمصان مع بطل دوري أبطال أوروبا.

وتوجهت لاعبات فريق تشيفاس، في نهاية المباراة، إلى منافساتهن لطلب تبادل القمصان كما جرت العادة، لكن لاعبات الفريق الكتالوني رفضن ولم يستجبن لطلب اللاعبات المكسيكيات.

ويعود السبب في ذلك إلى أن لدى برشلونة عددًا محدودًا جدًا من الأطقم.

فيما لا تبدو هذه الحادثة هي الأولى التي يواجه فيها لاعبات كرة القدم للفريق الكتالوني هذا الوضع غير المريح وفقًا لما أوردته "ماركا".

يعاني فريق برشلونة النسائي، على الرغم من كونه بطلًا لدوري أبطال أوروبا من سلسلة من القيود الناتجة عن إجراءات التقشف التي تنفذها إدارة النادي والتي تؤثر على جميع الأقسام والإدارات تقريبًا بدرجات متفاوتة.