أعلن نادي الصفاقسي التونسي، مساء الاثنين، عن عودة حارسه الدولي أيمن دحمان إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2027.

وقال الصفاقسي في بيان مقتضب نشره على الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك "أيمن دحمان حارسا للقلعة لسنة 2027".

ولعب دحمان (27 عامًا) ضمن نادي الحزم السعودي لمدة موسم واحد قبل عودته للصفاقسي.

وخاض أيمن دحمان 17 مباراة دولية مع منتخب تونس منذ عام 2021.

وأنهى الصفاقسي الموسم الماضي في المركز الثالث بالترتيب متراجعًا بفارق 11 نقطة خلف الترجي الفائز باللقب.

وجاء تجديد عقد الحارس أيمن دحمان بعد ساعات من تجديد عقد حازم الحاج حسن لاعب الفريق لمدة موسمين قادمين.

وأعلن الصفاقسي أيضًا تعاقده مع محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي المصري ومنتخب تونس للشباب على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وتعاقد الصفاقسي مع اللاعب البرتغالي بيدرو سا لاعب الوسط وريان النصراوي ظهير أيسر النجم الساحلي التونسي وجياني دو أنغلو ظهير أيمن ستراسبورغ الفرنسي وفراس السكوحي لاعب الوسط.

وتعاقد الفريق التونسي أيضًا مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني السابق لفريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.