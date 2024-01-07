يشارك للمرة الثامنة.. يوسف المساكني يحلم بقيادة تونس للفوز بكأس أفريقيا

يضع منتخب تونس عينه على التتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، بعد 20 عاما من فوزه باللقب الوحيد في البطولة، عندما استضافها عام 2004، وتغلب 2/1 على المغرب في المباراة النهائية.

ويستعد المنتخب التونسي للظهور للمرة 21 في كأس أفريقيا، وسبق لـ "نسور قرطاج" التأهل إلى دور الـ4 في 7 مرات فقط، ووصل للنهائي في ثلاث مناسبات فقط، بينها مرتان على أرضه في 1965 و2004.

وستكون مشاركة تونس في نسخة 2023 الظهور الـ16 على التوالي في البطولة، إذ لم تغب عن كأس أفريقيا منذ نسخة 1994 عندما استضافت البطولة.