يشارك للمرة الثامنة.. يوسف المساكني يحلم بقيادة تونس للفوز بكأس أفريقيا
يضع منتخب تونس عينه على التتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، بعد 20 عاما من فوزه باللقب الوحيد في البطولة، عندما استضافها عام 2004، وتغلب 2/1 على المغرب في المباراة النهائية.
ويستعد المنتخب التونسي للظهور للمرة 21 في كأس أفريقيا، وسبق لـ "نسور قرطاج" التأهل إلى دور الـ4 في 7 مرات فقط، ووصل للنهائي في ثلاث مناسبات فقط، بينها مرتان على أرضه في 1965 و2004.
وستكون مشاركة تونس في نسخة 2023 الظهور الـ16 على التوالي في البطولة، إذ لم تغب عن كأس أفريقيا منذ نسخة 1994 عندما استضافت البطولة.
ورغم ذلك، ودع منتخب تونس المنافسات ست مرات من دور المجموعات، وتوقف عند دور الثمانية في سبع مناسبات، آخرها في النسخة الأخيرة في الكاميرون، واكتفى بالوصول إلى نصف النهائي سبع مرات.
لكن طموحات تونس تختلف هذه المرة، رغم صعوبة المجموعة الخامسة التي تضم مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.
ويحتاج منتخب تونس، على أسوأ الافتراضات، أن يكون من بين أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.
تغييرات وغيابات
يفتقد منتخب تونس جهود حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد، وطلب اللاعب عدم المشاركة في البطولة لرغبته في التركيز على المشاركة مع فريقه.
وكتب المجبري: "شكرا لجلال القادري (مدرب تونس) واتحاد الكرة لدعمهم، لا يمكن المشاركة في مثل هذه المسابقة ما لم نكن مستعدين لأداء دورنا، كل التشجيع لزملائي، هذه الكأس لنا".
في حين تم استبعاد مرتضى بن وناس لاعب قاسم باشا التركي "لأسباب عائلية قاهرة"، وتم استدعاء سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك للقائمة بدلا منه.
هدف واضح
وأكد جلال القادري، مدرب تونس، أن هدف نسور قرطاج الفوز بكأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.
وقال مدرب تونس: "هذه المجموعة تثبت أنها في الطريق الصحيح، نحن نجتهد ونعمل، ليس من السهل رؤية رد الفعل هذا".
وأضاف: "بغض النظر عن النتيجة والفوز الذي لا نراه كل يوم في مصر وبمثل هذه الطريقة، لكن أكبر مكسب هو الثقة التي اكتسبها الفريق وانغرست فيه".
"ويبقى هدفنا دائما هو الكأس الأفريقية، وإن شاء الله نسير في هذا الطريق".
قائد خبير
يتسلح منتخب تونس بيوسف المساكني أحد لاعبيه التاريخيين في أمم أفريقيا، والذي يستعد للمشاركة الثامنة له بكأس الأمم الأفريقية، ليعادل رقم أحمد حسن قائد مصر السابق، وريغوبرت سونغ مدافع وقائد الكاميرون السابق.
وشارك المساكني في 97 مباراة سجل فيها 22 هدفا، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي "نسور قرطاج" عبر التاريخ.
وفي 2023، لعب منتخب تونس 4 مباريات ودية فاز مرة واحدة، وكانت أمام مصر، وتعادل مع الجزائر وخسر من كوريا الجنوبية واليابان.
وأمس السبت، تعادل منتخب تونس سلبيا مع موريتانيا، وسيلعب يوم الأربعاء مع الرأس الأخضر.
ويلعب منتخب تونس مع ناميبيا يوم 16 يناير في كأس الأمم الأفريقية، ثم مع مالي يوم 20 يناير، ثم يواجه جنوب أفريقيا يوم 24 يناير.