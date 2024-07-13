الأهلي المصري يحدد طلباته المالية من أجل بيع عقد "كهربا"

كشف مصدر أن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، حدد السعر الذي يراه مناسبا، من أجل الاستغناء عن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول.

وكان محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السعودي، أكد في تصريحات تلفزيونية مفاوضاته مع الأهلي لضم "كهربا" في الميركاتو الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الأهلي حدد 3 ملايين دولار لبيع كهربا لأي نادِ يرغب في الحصول على خدماته بشكل نهائي".

وأضاف: "كهربا لديه عرض من الخلود السعودي، ولكن حتى الآن لم يصل أي شيء رسمي للنادي".

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وتابع: "اللاعب تواصل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، وأخبره رغبته في الرحيل عن الفريق؛ بسبب عدم المشاركة على نحو أساسي طوال الفترة الماضية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر".

وأتم المصدر: "الخطيب وافق على رحيل اللاعب والأمر نفسه للمدير الفني للفريق، خاصة وأنه خارج حسابات المدرب السويسري".

المهاجم البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري مع الأهلي 29 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6.

ومنذ انضمامه للأهلي ساهم كهربا في 65 هدفا بتسجيل 44 هدفا وصناعة 21 في 126 مباراة.

وسبق أن خاض كهربا موسمين في الدوري السعودي بقميص الاتحاد، حيث خاض 53 مباراة سجل خلالها 24 مباراة وصنع 9.