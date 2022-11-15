ESPN: تين هاغ يتفق مع إدارة مانشستر يونايتد بعدم عودة رونالدو مجددًا

كشفت شبكة "ESPN" العالمية أن إيريك تين هاغ المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طالب إدارة ناديه بألا يعود كريستيانو رونالدو مجددًا للفريق.

واجتمع تين هاغ مع ريتشارد أرنولد وجويل جليزر المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، لمناقشة أزمة كريستيانو رونالدو، واتفقوا على عدم لعب النجم البرتغالي مع الفريق مجددًا.

وأشارت "ESPN" إلى أن اجتماع تين هاغ وممثلي اليونايتد خلُص إلى صعوبة عودة كريستيانو رونالدو للمشاركة مع نادي مانشستر يونايتد مجددًا بعد نهاية كأس العالم 2022.

وتسببت تصريحات كريستيانو رونالدو في "أزمة طاحنة" داخل غرف خلع ملابس مانشستر يونايتد، إذ أشارت الشبكة إلى أن الهولندي إيريك تين هاغ، يرغب في فرض سيطرته على الفريق، وتصريحات رونالدو أثرت على هذه السيطرة.

ويدرس مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الموقف القانوني الذي يمكن اتخاذه ضد كريستيانو رونالدو بعد التصريحات التي أدلى بها مهاجمًا النادي.

وتصدر قائد منتخب البرتغال عناوين الصحف منذ يومين بعد مقابلة مثيرة مع بيرس مورغان انتقد خلالها مديره الفني إريك تين هاغ وقادة مانشستر يونايتد، إذ قال إنه لا "يحترم" مدرب يونايتد الحالي بينما استهدف أيضًا منشآت النادي ومكانة الفريق، مدعيًا أنهم تراجعوا إلى ما دون ليفربول ومانشستر سيتي. كما أعرب عن اعتقاده بأن النادي "خانه".

ويسعى رونالدو بشدة للعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعد أن رأى منافسه ليونيل ميسي يقترب بفارق 11 هدفًا عن رقمه القياسي البالغ 140 هدفًا. ومن المثير للاهتمام أن بايرن سيواجه ميسي وباريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير/شباط المقبل.